Олимпийский шанс Никиты Симонова: развязка приближается

Серия Кубка мира по спортивной гимнастике вступает в решающую стадию. Она имеет важнейшее значение для участников, учитывая отбор на Олимпиаду. Среди главных соискателей лицензии - Никита Симонов. Азербайджанский спортсмен, одержавший победу в упражнении на кольцах на этапе в Котбусе, укрепил свои позиции в борьбе за вакансию в Париж.

Как сообщает İdman.biz, после чемпионата мира в Антверпене, где были разыграны первые лицензии, все внимание сосредоточилось на этапах Кубка мира. Серия примечательно тем, что оттуда на Летние Игры можно отобраться благодаря успешному выступлению на отдельных снарядах. Не секрет, что не каждый спортсмен может пройти многоборье, есть ряд звездных имен, коронным для которых является лишь один снаряд. По два лучших спортсмена по результатам трех из четырех этапов Кубка мира в каждом виде получат билеты во Францию.

Симонов на протяжении нескольких лет демонстрирует стабильные результаты на кольцах, он неоднократно становился победителем и призером этапов. Начав нынешний год с выхода в финал и шестого места на Кубке мира в Каире, он стал героем Кубке мира в Котбусе. Уже в квалификации Никита показал лучший результат, выйдя в Топ-8 с первого места. В финале он вновь получил самую высокую оценку и по праву поднялся на высшую ступеньку пьедестала.

Естественно, что результат соответствующим образом отразился на позиции азербайджанского спортсмена в рейтинге всей серии Кубков мира. Котбус принес ему 30 очков в дополнении к 14-ю, полученными за шестое место в Каире. Таким образом, с 44-мя очками Симонов занимает третье место в серии в упражнении на кольцах и имеет шанс побороться даже за первую строчку. Тем более что от лидера его отделяет всего ничего - всего два балла. На первой строчке находится северокореец Ренг Йонг, поэтому улучшить позиции Никите вполне реально.

В этом смысле многое будет зависеть от домашнего Кубка мира, который состоится 7-10 марта на Национальной арене гимнастики. В прошлом году Симонов побеждал в Баку и теперь у него есть все шансы вновь показать свой максимум.

Что касается всей серии Кубка мира на отдельных снарядах, то она завершится 17-20 апреля в Дохе. После чего и будут определены спортсмены, которые отберутся на Олимпиаду.

Развязка приближается.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz