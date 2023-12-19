Владимир Шуликин: "Очень доволен тем, что сезон мы завершили одиннадцатью медалями из Ташкента"

«Очень доволен тем, что конец года мы завершили одиннадцатью медалями, привезенными из Ташкента. Это о чем-то говорит».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Владимир Шуликин, рассказав о выступлении команды на турнире «Выше неба» в столице Узбекистана.

Он отметил уровень соревнования: «Турнир прошел хорошо, а Ташкент нас тепло принял. Помимо нас и хозяев выступали гимнасты из Казахстана, Польши, Таджикистана, Кыргызстана. Мы вывезли 15 молодых спортсменов, претендующих на попадание в сборную. После чемпионата Азербайджана и первенства Баку определились с составом. Конечно же благодарен и национальной федерации, отправившей нас в Ташкент».

Шуликин отметил полезность старта для команды. «Такие соревнования очень нужны для перспективы, развития юниоров. Потому что в свое время вы вывозили наших лидеров – Сельджан Махсудову, Гусейна Аббасова и еще нескольких ребят – в Россию и Беларусь. Там они набиралась опыта, тренировались, ощущали атмосферу выступлений за рубежом. В этом смысле турнир в Ташкенте был хорошего уровня. Мы выиграли 11 медалей, отличившись в каждой возрастной группе. Также есть моменты, которые не получились, но это тоже положительный аспект. Будем над ними работать. На нас смотрят соперники, да и нам есть, на кого посмотреть. Малышам очень понравились соревнования, они увидели, к чему надо стремиться. Думаю, на чемпионате и первенстве Европы будущего года мы также выступим успешно», - заключил наставник.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz