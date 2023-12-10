Владимир Шуликин: "Уверен, что Сельжан завоюет лицензию и представит Азербайджана на Олимпиаде"

Сегодня во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики начался чемпионат Азербайджана по прыжкам на батуте и тамблингу. Перед началом соревнования интервью İdman.biz дал главный тренер сборной страны по прыжкам на батуте Владимир Шуликин, который рассказал о процессе селекции, подвел итоги года и рассказал о продолжающейся борьбе за олимпийскую лицензию.

- Нынешний чемпион страны является последним внутренним соревнованием в календаре национальной федерации. Поэтому хотелось бы спросить, как обстоит ситуация с подрастающим поколением батутистов?

- Селекционная работа идет. Нашей первостепенной задачей является обучение новых специалистов, проводить тренерские курсы, чтобы затем отправить их в регионы. Думаю, что через полтора – два года у нас будет больше детей, и можно будет формировать команду, чтобы затем вывозить на соревнования. Вскоре у нас может сформироваться полноценный состав, который будет выступать как в индивидуальных, так и синхронных прыжках. Просто нужно еще немного времени, что процесс поставить на поток.

- Если проводить сравнительный анализ, что в секции больше приходит мальчиков или девочек?

- Если раньше традиционно было больше мальчиков, то сейчас в прыжки на батуте приходит и достаточное количество девочек. Ситуация в процентном соотношении выравнивается. Наибольшее количество занимающихся в клубе «Оджаг Спорт», который лидирует со значительным отрывом.

- Декабрь – традиционное время подведения итогов. Год был насыщенный, включил Кубки мира, лицензионный чемпионат мира, множество других стартов. В этом смысле что получилось, а над чем еще предстоит работать?

- Если говорить в общем, то на всех соревнованиях, на которые мы приезжаем, на сборную Азербайджана смотрят с уважением. Это самое главное. Вы знаете, что в нашем виде идет непредсказуемая борьба, и где-то мы могли выиграть больше наград, добиться лучших результатов. Но в каких-то моментах допустили ошибки, и будем работать над их исправлением.

- Сельджан Махсудова продолжает борьбу за олимпийскую лицензию. Как выглядит план подготовки на будущий сезон?

- Нам надо как можно быстрее решить вопрос попадания на Летние Игры. И это можно сделать уже в феврале на домашнем Кубке мира. Стоит задача попасть в финал, завоевать рейтинговые очки и тогда Сельджан обеспечит себе вакансию. А затем уже можно будет спокойно, готовиться к Олимпиаде. Я уверен, что мы выиграем лицензию. На чемпионате мира в Бирмингеме Махсудова в полуфинале допустила ошибку, которая стоила ей место в финале и завоевания путевки в Париж через мундиаль. Где-то она немного психологически перегорела, но Сельджан справится и выполнит задачу. Ну а потом уже можно будет строить планы применительно к Олимпиаде.

- На чемпионате мира восемь финалистов получили лицензии на Игры. Сколько еще осталось свободных вакансий в женском зачете?

- Еще столько же мест, которые найдут своих обладателей по итогам серии Кубков мира и чемпионата Европы. У Сельджан уже есть зачетные очки, набранные в текущем сезоне и ей просто необходимо их добрать, чтобы пробиться в Париж через Кубки мира. Надеюсь и уверен, что Махсудова справится и представит Азербайджан на Олимпиаде.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz