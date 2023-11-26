Ферстаппен стал победителем Гран-при Абу-Даби, Леклер - второй, Расселл - третий

На автодроме «Яс Марина» в Абу-Даби завершился заключительный этап Гран-при Формулы-1.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал Шарль Леклер («Феррари»). Третье место у Джорджа Расселла («Мерседес»).

Стоит отметить, что Серхио Перес («Ред Булл») пришёл на финиш вторым, однако из-за пятисекундного штрафа мексиканец остался за пределами подиума.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 58 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +17,993.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +20,328.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +21,453 (штраф 5 секунд).

5. Ландо Норрис («Макларен») +24,284.

6. Оскар Пиастри («Макларен») +31,487.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +39,512.

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +43,088 .

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +44,424.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +55,632.

11. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +56,229.

12. Эстебан Окон («Альпин») +1.06,373.

13. Пьер Гасли («Альпин») +1.10,360.

14. Александер Албон («Уильямс») +1.13,184.

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.23,696.

16. Логан Сарджент («Уильямс») +1.27,791.

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.29,422.

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

Карлос-Сайнс («Феррари») — сошёл.

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