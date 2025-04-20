Победитель Гран-при Азербайджана возглавил общий зачет "Формулы-1"

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу на Гран-при Саудовской Аравии, что позволило ему возглавить личный зачёт чемпионата мира «Формулы-1», сообщает İdman.biz.

Пиастри опередил действующего чемпиона Макса Ферстаппена из «Ред Булла», который финишировал вторым после получения пятисекундного штрафа за инцидент на первом повороте. Третьим стал Шарль Леклер из «Феррари», обеспечив команде первый подиум в сезоне.

Благодаря этой победе Пиастри набрал 99 очков и стал первым австралийцем с 2010 года, возглавившим чемпионат мира. Его напарник по команде Ландо Норрис, стартовавший с десятой позиции и финишировавший четвёртым, теперь занимает второе место в общем зачёте с 89 очками. Ферстаппен, несмотря на штраф, остаётся третьим с 87 очками.

Напомним, что Оскар Пиастри ранее также выиграл Гран-при Азербайджана. В этом году бакинская гонка пройдёт с 19 по 21 сентября.

Индивидуальный зачёт (топ-3):

Оскар Пиастри («Макларен») — 99 очков

Ландо Норрис («Макларен») — 89 очков

Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 87 очков

Кубок конструкторов (топ-4):

«Макларен» — 188 очков

«Мерседес» — 111 очков

«Ред Булл» — 89 очков

«Феррари» — 78 очков

Следующий этап чемпионата мира «Формулы-1» состоится в Майами (США) с 1 по 4 мая.

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