Кейптаун представил проект уличной трассы для "Формулы-1"

Слухи о возвращении «Формулы-1» в Африку начинают получать подтверждения.

Как передает İdman.biz, только ЮАР имеет два варианта проведения гонки - на реконструированном автодроме «Кьялами» и на новой уличной трассе в Кейптауне, которую спроектировала компания архитектора «Формулы-1» Германа Тильке.

Новый проект 5,7-километровой трассы проходит вокруг гавани Грин-Пойнт и используюет объекты вокруг DHL Stadium, построенного для чемпионата мира по футболу 2010 года.

«В последнем проекте есть всё необходимое. Частично трасса находится на набережной, а также использует объекты, которые использовались для чемпионата мира по футболу. На стадионе мы разместим паддок, медиацентр и зоны хоспиталити, хотя ранее рассматривался вариант проложить трассу через стадион, чтобы получить 70 000 зрительских мест.

Мы соответствуем всем требованиям: аэропорт находится в 15-20 минутах езды от трассы, у нас есть первоклассная больница на территории и множество отелей в пешей доступности. Также большую роль играют природные пейзажи острова Роббен, набережной и Столовой горы. Кейптаун может многое предложить как наше лучшее место для отдыха. Мы могли бы легко разместить 250 000 человек, так что это делает трассу более доступной для большего количества людей», - заявил генеральный директор Гран-при Кейптауна Игшаан Амлай Autosport.

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