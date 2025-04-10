Формула-1 без паузы: гонщики уже готовятся к старту на острове скорости

На автодроме Бахрейна (BIC) все готово к предстоящему Гран-При, который там пройдет уже в 21-й раз.

Как передает İdman.biz, участники чемпионата мира и официальные представители Международной федерации автоспорта (FIA) и «Формулы-1» прибывают в это островное ближневосточное государство. Причем у команд и гонщиков вообще не было передышки после Гран-При Японии, ведь расстояние между двумя этими странами превышает восемь тысяч километров.

Первыми в аэропорту Манамы, столице Бахрейна, высадились Фернандо Алонсо, Кими Антонелли, Эстебан Окон и Юки Цунода.

Сегодня команды уже вовсю трудятся в боксах на автодроме в Сахире.

Отметим, что Гран-При Бахрейна пройдет 13 апреля.

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