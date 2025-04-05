6 Апреля 2025
RU

Михаэль Шумахер впервые стал дедушкой - ФОТО

Формула 1
Новости
5 Апреля 2025 23:41
14
Михаэль Шумахер впервые стал дедушкой - ФОТО

Джина Шумахер, дочь легендарного гонщика Формулы-1, семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, родила ребенка, передает İdman.biz.

Таким образом, 55-летний Михаэль и его жена Корина стали дедушкой и бабушкой. Джина родила девочку.

«Добро пожаловать в мир, Милли. Родилась 29 марта. Наши сердца полны, как никогда. Мы безмерно благословлены тем, что ты есть в нашей жизни», — написала в своих соцсетях Джина, опубликовав фото руки новорождённой дочери.

Напомним, Джина Шумахер в конце сентября 2024 года вышла замуж за спортсмена, прыгуна на лыжах с трамплина Яна Бетке, с которым она встречалась с 2017 года.

İdman.biz

Новости по теме

Определился победитель квалификации Гран-при Японии
5 Апреля 11:49
Формула 1

Определился победитель квалификации Гран-при Японии

Четырехкратный чемпион мира на последнем круге оказался на 12 тысячных секунды быстрее Ландо Норриса
Пилоты "Макларен" возглавили вторую тренировку в Сузуке
4 Апреля 12:15
Формула 1

Пилоты "Макларен" возглавили вторую тренировку в Сузуке

Замкнул тройку лидеров пилот "Расинг Буллз" Исак Хаджар
Победитель Гран-При Азербайджана: "Если начать думать о количестве очков, год получится нервным"
3 Апреля 17:42
Формула 1

Победитель Гран-При Азербайджана: "Если начать думать о количестве очков, год получится нервным"

После двух первых гонок Оскар Пиастри занимает четвёртое место в личном зачёте "Формулы-1", 10 очков уступая напарнику Ландо Норрису
Берни Экклстоун о дисквалификации гонщиков «Феррари»: "Так Италию еще не унижали"
2 Апреля 18:54
Формула 1

Берни Экклстоун о дисквалификации гонщиков «Феррари»: "Так Италию еще не унижали"

Экс-владелец "королевских гонок" высказался о последних событиях в чемпионате
"Феррари" Шумахера выставлен на аукцион
2 Апреля 17:28
Формула 1

"Феррари" Шумахера выставлен на аукцион

Аукционный дом RM Sotheby’s выставил на торги "Феррари", за рулём которой Михаэль выиграл два Гран-При в сезоне 2001 года
Двукратный победитель Гран-При Азербайджана: "Вернусь только в том случае, если проект будет иметь смысл"
2 Апреля 17:09
Формула 1

Двукратный победитель Гран-При Азербайджана: "Вернусь только в том случае, если проект будет иметь смысл"

Серхио Перес рассказал, что ведёт переговоры с несколькими командами

Самое читаемое

Известны три боя турнира UFC в Баку
3 Апреля 10:49
MMA

Известны три боя турнира UFC в Баку

Сообщество ММА опубликовало список нескольких боев, который пройдут в рамках турнира UFC в Баку, намеченном на 21 июня
Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА
4 Апреля 14:52
Азербайджанский футбол

Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА

İdman.biz изучил историю и выявил, что обещают зафиксированные результаты
Герои возвращаются на чемпионат Европы
4 Апреля 14:11
Дзюдо

Герои возвращаются на чемпионат Европы

Триумфаторы Парижа будут снова в деле
Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО
4 Апреля 12:02
Азербайджанский футбол

Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО

Об этом высказался Председатель дисциплинарного комитета АФФА Эркин Гусейнов