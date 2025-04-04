Пилоты "Макларен" возглавили вторую тренировку в Сузуке

Пилоты «Макларен» Оскар Пиастри и Ландо Норрис возглавили протокол второй тренировки Гран-При Японии.

Как передает İdman.biz, замкнул тройку лидеров пилот «Расинг Буллз» Исак Хаджар.

Пиастри проехал круг за 1.28,114, опередив напарника на 0,049 секунды, а Хаджара - на 0,404 секунды. Четвёртое время показал Льюис Хэмилтон, уступив лидеру 0,430 секунд, а пятым с отставанием 0,445 секунды стал Лиам Лоусон.

Макс Ферстаппен показал только восьмое время, уступив более полсекунды, а его новый напарник Юки Цунода на старте домашнего Гран При стал 18-м.

Вторая тренировка в Сузуке выдалась крайне насыщенной на инциденты и четырежды останавливалась красными флагами.

Уже в самом начале сессии, после всего трёх кругов, произошла жуткая авария с участием Джека Дуэна. Пилота развернуло на входе в первый поворот, после чего его машина на высокой скорости вылетела в гравийную ловушку и боком врезалась в барьер. Сессию остановили на 20 минут.

После возобновления прошло всего четыре минуты, когда на трассе снова появились красные флаги - на этот раз из-за вылета Фернандо Алонсо. Испанец ошибся на торможении между восьмым и девятым поворотом, оказался в гравии и не смог продолжить движение. Его машину оперативно эвакуировали, и тренировка была продолжена.

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