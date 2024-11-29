Леклер задал тон на старте Гран-При Катара

Пилот «Феррари» Шарль Леклер уверенно начал гоночный уик-энд «Формулы-1» в Катаре.

Как сообщает İdman.biz, в единственной сессии свободных заездов монегаск показал быстрейшее время и опередил ближайшего преследователя на 0,425 секунды.

Сессия получилась весьма хаотичной. Пилоты скользили на грязном покрытии и жаловались на сильный трафик. Не обошлось без вылетов за пределы трека, но аварий и красных флагов за все 60 минут тренировок не было.

Свой быстрейший круг Леклер проехал за 1.21,953 и превзошёл на 5,5 секунды лучшее время тренировки в Катаре год назад. Вторым стал Ландо Норрис, а замкнул тройку сильнейших ещё один пилот «Макларен» Оскар Пиастри.

Макс Ферстаппен свой первый заезд в ранге четырёхкратного чемпиона мира завершил на 11-м месте в 0,025 секунды от Льюиса Хэмилтона на десятой строчке.

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