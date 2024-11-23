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Рассел возглавил финальную тренировку в Лас-Вегасе

Формула 1
Новости
23 Ноября 2024 09:20
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Рассел возглавил финальную тренировку в Лас-Вегасе

Команда «Мерседес» завершила свободные заезды Гран-При Лас-Вегаса со 100-процентным результатом.

Как передает İdman.biz, накануне в обеих тренировках быстрейшим был Льюис Хэмилтон, а в заключительной сессии в субботу лучшее время показал Джордж Рассел.

Как и ранее, гонщики «Формулы-1»жаловались на скользкий асфальт. В частности, лидер чемпионата Макс Ферстаппен несколько по радио сказал, что машиной невозможно управлять. Тем не менее лучшее время сессии оказалось на 0,3 секунды быстрее, чем накануне.

Претенденты на титул Ландо Норрис и Макс Ферстаппен завершили сессию на четвёртом и пятом местах соответственно. Лидеров «Макларен» и «Ред Булл» разделили 0,129 секунды.

İdman.biz

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