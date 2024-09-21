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Даниэль Риккардо: "Мы рассчитывали, что будем неплохо смотреться в Баку"

Формула 1
Новости
21 Сентября 2024 13:22
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Даниэль Риккардо: "Мы рассчитывали, что будем неплохо смотреться в Баку"

Гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо поделился мнением о причинах неудачного выступления на Гран-При Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, австралийский пилот, однажды побеждавший в Баку, пришел к финишу тринадцатым.

«Вероятно, нашей машине больше подходит, когда на ней установлены более эффективные крылья. Вообще-то неделю назад мы рассчитывали, что будем неплохо смотреться на трассе в Баку, где машина была настроена на куда меньшую прижимную силу, но там мы выступили не лучшим образом», - отметил Риккардо.

Отметим, что пятничные тренировки в Сингапуре он завершил с шестым результатом, проиграв победителю Гран-При Азербайджана Оскару Пиастри из «Макларен» всего 0,004 секунды, а Юки Цуноде, своему напарнику по «Альфа Таури» - одну сотую.

İdman.biz

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