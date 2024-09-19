Оскар Пиастри: "После победы в Баку я готов закрепить успех в Сингапуре"

Победитель Гран-При Азербайджана Оскар Пиастри очень воодушевлен перед началом следующей гонки - этапа в Сингапуре в этот уик-энд.

Как сообщает İdman.biz, пилот «Макларена», успех которого в Баку способствовал выходу на первое место команды в Кубке конструкторов, рассчитывает развить успех.

«После невероятного уик-энда и моей второй победы в Гран-При, я готов закрепить успех в Сингапуре. Это более короткая трасса, но невероятно сложная для гонщиков. Команда набрала хороший ритм, нужно продолжать зарабатывать как можно больше очков. В прошлом году мы неплохо провели эту гонку, а с более быстрой машиной должны побороться за победу. Надеюсь, мы сможем сохранить набранный темп», - заявил Пиастри.

İdman.biz