Даниэль Риккардо: "Мы работаем, чтобы разобраться в причинах наших проблем на трассе в Баку"

«Надеюсь, мы сможем выступить лучше, чем в Баку».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо.

Австралийский гонщик уже побеждал на Гран-При Азербайджана в 2017 году, когда выступал в составе «Ред Булл».

«Команда много работает, чтобы разобраться в причинах проблем, которые у нас были в Баку, и прибавить. Я рад возвращению в Сингапур, и постараюсь заработать несколько очков», - сказал Риккардо.

Отметим, что на Гран-При Азербайджана пилот «Альфа Таури» пришел к финишу тринадцатым.

İdman.biz