18 Сентября 2024
RU

Даниэль Риккардо: "Мы работаем, чтобы разобраться в причинах наших проблем на трассе в Баку"

Формула 1
Новости
18 Сентября 2024 17:51
147
Даниэль Риккардо: "Мы работаем, чтобы разобраться в причинах наших проблем на трассе в Баку"

«Надеюсь, мы сможем выступить лучше, чем в Баку».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо.

Австралийский гонщик уже побеждал на Гран-При Азербайджана в 2017 году, когда выступал в составе «Ред Булл».

«Команда много работает, чтобы разобраться в причинах проблем, которые у нас были в Баку, и прибавить. Я рад возвращению в Сингапур, и постараюсь заработать несколько очков», - сказал Риккардо.

Отметим, что на Гран-При Азербайджана пилот «Альфа Таури» пришел к финишу тринадцатым.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Макс Ферстаппен: "В Баку вся команда пережила разочарование"
15:45
Формула 1

Макс Ферстаппен: "В Баку вся команда пережила разочарование"

"Так много тяжёлой работы было вложено в то, чтобы вывести на трассу более конкурентоспособную машину"
Пьер Гасли: "Всю гонку в Баку я проехал на пределе"
12:54
Формула 1

Пьер Гасли: "Всю гонку в Баку я проехал на пределе"

"Гоночный уик-энд в Баку был для нас тяжелым"
Поврежденный в Баку болид Переса может быть не готов к Сингапуру
10:53
Формула 1

Поврежденный в Баку болид Переса может быть не готов к Сингапуру

Столкновение машин Серхио Переса и Карлоса Сайнса за два круга до конца Гран-При Азербайджана поставило серьезные проблемы перед "Ред Булл"
Хорнер назвал появившуюся проблему "Ред Булл" после аварии Переса на ГП Азербайджана
17 Сентября 21:00
Формула 1

Хорнер назвал появившуюся проблему "Ред Булл" после аварии Переса на ГП Азербайджана

"Чеко держал перед собой двух лидеров до самого конца"
Тото Вольфф: "Выводы, которые мы сделали после Баку, нам пригодятся"
17 Сентября 17:33
Формула 1

Тото Вольфф: "Выводы, которые мы сделали после Баку, нам пригодятся"

"Уик-энд в Азербайджане оставил неоднозначные впечатления"
"Гонка в Баку была проиграна именно тогда"
17 Сентября 14:51
Формула 1

"Гонка в Баку была проиграна именно тогда"

"Если бы мы смогли вновь провести гонку с самого начала..."

Самое читаемое

Азербайджан проиграл Индии и сыграл вничью с Украиной
15 Сентября 22:41
Шахматы

Азербайджан проиграл Индии и сыграл вничью с Украиной

В (Будапеште) продолжается 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
"Нефтчи" проиграл, "Туран Товуз" сыграл вничью - ВИДЕО
15 Сентября 22:27
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" проиграл, "Туран Товуз" сыграл вничью - ВИДЕО

Сегодня завершился шестой тур Премьер-лиги Азербайджана
Байрамов поднялся в Топ-12 мирового рейтинга, Гейдаров и Коцоев уверенно лидируют
16 Сентября 16:12
Дзюдо

Байрамов поднялся в Топ-12 мирового рейтинга, Гейдаров и Коцоев уверенно лидируют

Международная федерация дзюдо после Гран-При в Загреба обновила мировой рейтинг
Звездные гости Гран-при Азербайджана - ФОТОСЕССИЯ - ВИДЕО
16 Сентября 13:14
Формула 1

Звездные гости Гран-при Азербайджана - ФОТОСЕССИЯ - ВИДЕО

Очередной Гран-при Азербайджана "Формулы-1", как и в предыдущие годы, ознаменовался присутствием звездных гостей