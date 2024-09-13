Серхио Перес: "Я дважды побеждал в Баку и чувствую уверенность"

Перед началом уик-энда в Баку Серхио Перес заявил, что из всех оставшихся трасс Баку и Сингапур больше всех подходят машинам «Ред Булл».

Как передает İdman.biz, мексиканский пилот отметил, что, решив проблему с машиной, команда сразу прибавит в скорости и сможет вернуться в борьбу.

«В Баку мы должны быть более конкурентоспособны. Решив проблему с машиной, мы сразу прибавим в скорости и сможем вернуться в борьбу. Я дважды побеждал на этой трассе и чувствую уверенность, с другой стороны, это другой уик-энд и все прошлые достижения не имеют значения. Нас ждёт новый вызов, я надеюсь найти правильный баланс, поскольку в Баку важно полностью доверять машине. Если мы этого добьёмся, есть шансы на успешный уик-энд».

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