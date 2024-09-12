Оливер Берман: "В прошлом году я в Баку зацепил стену"

Гонщик «Хаас» Оливер Берман стал участником пресс-конференции, организованной Международной Федерацией автоспорта в Баку.

Как сообщает İdman.biz, на Гран-При Азербайджана в этот уик-энд он заменит Кевина Магнуссена, получившего дисквалификацию.

Британец признался, что рад вернуться за руль в «Формуле-1».

«Хотя, конечно, это происходит не в тех обстоятельствах, в каких мне бы хотелось. Тем не менее, это отличная возможность получить дополнительный опыт, и хорошо, что сейчас я узнал об этом немного заранее.

Это, конечно, во многом упрощает задачу, как и то, что в Баку я проведу все три тренировки вместе с «Хаас». Я настроен постепенно, шаг за шагом готовиться к Гран-При, но при этом также хочется получить удовольствие от предстоящего уик-энда. Baku City Circuit - городская трасса, как и Джидда, и у меня будет больше времени, чтобы вкатиться, избегая при этом какого-либо риска», - считает Берман.

Он вспомнил, как в прошлом году выступал в «Формуле-2» на этапе в Баку.

«В прошлом году мой уик-энд в Баку прошёл очень успешно, но теперь меня ждет новый опыт, уже на уровне «Формулы-1». Год назад я пилотировал на этой трассе вполне уверенно, и со стороны могло показаться, что уик-энд был идеальным, но я-то знаю, что один раз зацепил стену.

Сейчас во всех сессиях постараюсь действовать чуть спокойнее, чтобы этого избежать, чтобы обошлось без каких-либо неприятностей. Сейчас у меня есть время, чтобы постепенно набирать скорость, тогда как в «Формуле-1» этого времени у тебя нет, и приходится по-настоящему рисковать. Но сейчас хочется получить как можно больше полезного опыта, и при этом показать максимум, на что я способен».

İdman.biz