12 Сентября 2024
RU

Оливер Берман: "В прошлом году я в Баку зацепил стену"

Формула 1
Новости
12 Сентября 2024 17:49
44
Оливер Берман: "В прошлом году я в Баку зацепил стену"

Гонщик «Хаас» Оливер Берман стал участником пресс-конференции, организованной Международной Федерацией автоспорта в Баку.

Как сообщает İdman.biz, на Гран-При Азербайджана в этот уик-энд он заменит Кевина Магнуссена, получившего дисквалификацию.
Британец признался, что рад вернуться за руль в «Формуле-1».

«Хотя, конечно, это происходит не в тех обстоятельствах, в каких мне бы хотелось. Тем не менее, это отличная возможность получить дополнительный опыт, и хорошо, что сейчас я узнал об этом немного заранее.

Это, конечно, во многом упрощает задачу, как и то, что в Баку я проведу все три тренировки вместе с «Хаас». Я настроен постепенно, шаг за шагом готовиться к Гран-При, но при этом также хочется получить удовольствие от предстоящего уик-энда. Baku City Circuit - городская трасса, как и Джидда, и у меня будет больше времени, чтобы вкатиться, избегая при этом какого-либо риска», - считает Берман.

Он вспомнил, как в прошлом году выступал в «Формуле-2» на этапе в Баку.

«В прошлом году мой уик-энд в Баку прошёл очень успешно, но теперь меня ждет новый опыт, уже на уровне «Формулы-1». Год назад я пилотировал на этой трассе вполне уверенно, и со стороны могло показаться, что уик-энд был идеальным, но я-то знаю, что один раз зацепил стену.

Сейчас во всех сессиях постараюсь действовать чуть спокойнее, чтобы этого избежать, чтобы обошлось без каких-либо неприятностей. Сейчас у меня есть время, чтобы постепенно набирать скорость, тогда как в «Формуле-1» этого времени у тебя нет, и приходится по-настоящему рисковать. Но сейчас хочется получить как можно больше полезного опыта, и при этом показать максимум, на что я способен».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Гуаньюй Чжоу: "Есть надежда, что мы чего-то добьёмся в Баку"
19:25
Формула 1

Гуаньюй Чжоу: "Есть надежда, что мы чего-то добьёмся в Баку"

Пилот «Заубер» Гуаньюй Чжоу надеется, что на Гран-При Азербайджана его команда сможет заработать первые очки в сезоне
Франко Колапинто: "Надеюсь, что подготовки на симуляторе перед Баку будет достаточно"
16:46
Формула 1

Франко Колапинто: "Надеюсь, что подготовки на симуляторе перед Баку будет достаточно"

"Реальность такова, что я не знаю трассы, на которых пройдут следующие семь гонок, поэтому будет тяжело"
"Формула-1" вновь в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ
15:03
Формула 1

"Формула-1" вновь в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

Команды "Формулы-1" прибыли в Баку на Гран-При Азербайджана, который пройдет 13-15 сентября
"На трассе в Баку ошибались все". Анонс Гран-При Азербайджана
12:54
Формула 1

"На трассе в Баку ошибались все". Анонс Гран-При Азербайджана

Завтра в Баку будет дан старт гоночному уик-энду
Босс "Макларена" полон оптимизма перед бакинской гонкой
11:53
Формула 1

Босс "Макларена" полон оптимизма перед бакинской гонкой

"Покинув Монцу с ещё двумя кубками, мы с нетерпением ждем Гран-При в Баку"
Цифры и факты Гран-При Азербайджана
10:24
Формула 1

Цифры и факты Гран-При Азербайджана

Считанные дни остались до начала Гран-При Азербайджана

Самое читаемое

Сборная Азербайджана проиграла Сербии - ВИДЕО
10 Сентября 20:52
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана проиграла Сербии - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по футболу U-21 провела сегодня свой очередной матч в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы
Наши чемпионы на родине - ВИДЕО
10 Сентября 06:41
Дзюдо

Наши чемпионы на родине - ВИДЕО

Сборная Азербайджана, занявшая первое место в командном зачете на молодежном чемпионате Европы по дзюдо в Таллинне (Эстония), вернулась на родину
Шахматная олимпиада: успешный старт наших шахматистов - ФОТО
11 Сентября 22:03
Шахматы

Шахматная олимпиада: успешный старт наших шахматистов - ФОТО

Сегодня в Будапеште началась 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
"Действие, которое я символически продемонстрировала во время победы в финале, посвящаю турецко-азербайджанскому братству" - ВИДЕО
10 Сентября 07:18
Париж-2024

"Действие, которое я символически продемонстрировала во время победы в финале, посвящаю турецко-азербайджанскому братству" - ВИДЕО

"Мы навсегда останемся одной нацией, двумя государствами"