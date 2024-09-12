Цифры и факты Гран-При Азербайджана

Считанные дни остались до начала Гран-При Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, бакинский этап «Формулы» в ближайший уик-энд ожидается с большим нетерпением, а пока самое время заглянуть в цифры и интересные данные.

Зеркальная статистика «Феррари» и «Ред Булл», скудные цифры Ландо Норриса и рекорд Серхио Переса - в подборной занимательной статистике перед этапом «Формулы-1» на городской трассе в Азербайджане, которую публикует autosport.

За семь лет ни один пилот не защитил звание действующего победителя гонки Формулы 1 в Баку.

Шесть гонщиков побеждали в Баку: Нико Росберг, Даниэль Риккардо, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Серхио Перес и Макс Ферстаппен. Но только один выиграл тут больше одного раза. И это не многократные чемпионы мира Ф1 Хэмилтон или Ферстаппен, а… Перес, победивший на бакинской трассе в 2021-м и 2023-м.

Серхио Перес является ещё и рекордсменом по числу подиумов в столице Азербайджане. Мексиканец финишировал здесь в призовой тройке пять раз. Для сравнения, у его напарника Макса Ферстаппена только два попадания в топ-3 в Баку.

Один из фаворитов текущего сезона Ландо Норрис за четыре проведённых Гран При в Баку заработал всего 18 очков, эквивалент второго места. В прошлом году британец был здесь пятым в основной гонке и 17-м в спринте. Впрочем, учитывая нынешнюю великолепную форму McLaren, у Ландо есть все шансы значительно поправить эту статистику. И аналитики букмекерских контор тоже так считают. На двойной успех Норриса, в квалификации и гонке, дают ставку 3.5, которую предлагают в букмекерской компании BetBoom. Для лучшего понимания, обладатель второй строчки в рейтинге Макс Ферстаппен идёт с коэффициентом 15 на поул-позицию и победу.

Рекорд круга в Баку 1.43.009 с 2019 года принадлежит Шарлю Леклеру, который не просто не выигрывал в Азербайджане, но и на подиуме был всего один раз – в 2023-м, когда занял второе место.

Пока только двум пилотам, Нико Росбергу в 2016-м и Валттери Боттасу в 2019-м, удалось конвертировать поул в победу на бакинской трассе.

Red Bull Racing четырежды побеждала в Баку, но не завоевала ни одного поула. На счету Ferrari, наоборот, четыре поула, но ни одной победы.

Длина гигантской главной прямой Baku City Circuit – от последнего до первого поворота – составляет 2,2 км. Это больше половины круга другой городской трассы, в Монако.

На тренировке в 2016-м Валттери Боттас установил рекорд максимальной скорости на трассах Формулы 1, разогнавшись до 378 км/ч.

Только дебютная гонка в Баку в 2016-м обошлась без выезда машины безопасности. В общей сложности за шесть следующих гонок сейфти-кар провела на трассе 44 круга, больше двух третей дистанции Гран При Азербайджана.

Впервые Баку примет этап чемпионата мира Формулы 1 осенью. Предыдущие гонки проходили в апреле и июне.

İdman.biz