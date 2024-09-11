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Окон предвкушает свою юбилейную гонку в Баку

Формула 1
Новости
11 Сентября 2024 17:48
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Окон предвкушает свою юбилейную гонку в Баку

«Трасса в Баку в числе фаворитом у гонщиков благодаря узким извилистым поворотам и длинным прямым».

Как сообщает İdman.biz. об этом заявил гонщик «Альпин» Эстебан Окон.

Он отметил, что рад вернуться в столицу Азербайджана, где 13-15 сентября пройдет Гран-При.

«На трассе очень узкий второй сектор, проходящий через Старый город. Он требует предельной концентрации, поскольку даже мельчайшая ошибка может привести к потере всего. На длинной прямой старт/финиш машины едут бок о бок, что повышает уровень адреналина.

Команда провела несколько сложных гонок, и мы хотим выжать максимум в предстоящий уик-энд, во время которого меня ждёт 150-й старт в Формуле-1. Отличное достижение!», - подчеркнул Окон.

İdman.biz

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