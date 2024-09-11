Самый высокооплачиваемый ПИЛОТ "Формулы-1"

Английская пресса озвучила имена пилотов, больше всех побеждавших в "Формуле-1".

İdman.biz сообщает, что в общей сложности 20 водителей зарабатывают около 205 миллионов фунтов в год без учета бонусов.

Возглавляет список действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Его годовой заработок составляет более 58 миллионов долларов.

Первые десятка такова:

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды) – 58 859 503 долларов.

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 44 471 625

3. Шарль Леклер (Монако) – 34 003 831

4. Ландо Норрис (Великобритания) – 19 616 498

5. Фернандо Алонсо (Испания) – 18 309 197

6. Джордж Рассел (Великобритания) – 18 309 197

7. Серхио Перес (Мексика) – 14 387 194

8. Карлос Сайнс (Испания) – 11 771 877

9. Валттери Боттас (Финляндия) – 9 155 717

10. Даниэль Риккардо (Австралия) – 6 539 174

Отметим, что следующий этап "Формулы-1" пройдет в Азербайджане с 13 по 15 сентября.

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