Даниэль Риккардо: "На трассе в Баку важно поскорее найти пределы возможного"

«Как и на любой другой уличной трассе, в Баку важно поскорее найти пределы возможного».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо.

Австралийский гонщик уже побеждал на Гран-При Азербайджана в 2017 году, когда выступал в составе «Ред Булл». Поэтому с предстоящим этапом у него связаны приятные воспоминания.

«С нетерпением жду гонку в Баку. Команда в Фаэнце упорно работает, жду возможности опробовать обновленную машину в этот уик-энд. Впереди интересный Гран-При, уверен, мы сможем заработать несколько очков», - подчеркнул Риккардо.

Отметим, что Гран-При Азербайджана пройдет 13-15 сентября.

İdman.biz