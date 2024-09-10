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"Всегда сложно прогнозировать, на каких позициях вы окажетесь в Баку"

Формула 1
Новости
10 Сентября 2024 12:58
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"Всегда сложно прогнозировать, на каких позициях вы окажетесь в Баку"

В «Мерседес» предвидят, что на Гран-При Азербайджана, который пройдет 13-15 сентября, команду ожидают сложности.

Как передает İdman.biz, они связаны с особенностями городской трассы. Но, по словам главного гоночного инженера концерна Эндрю Шовлина, делается все возможное, чтобы во всех этапах заключительной части сезона выступить как можно лучше.

«В случае с трассой в Баку всегда было очень сложно прогнозировать, на каких позициях вы там окажетесь. Это довольно необычное городское кольцо, поскольку там есть очень узкий, извилистый и очень медленный второй сектор, но за ним следует по-настоящему длинная прямая.

Но в этом году есть и ещё одна сложность: расстановка сил на любой трассе может быть такой, что как минимум три, если не четыре команды окажутся в пределах одной или двух десятых друг от друга. Из-за этого очень сложно прогнозировать, какими будут результаты квалификации, и кто на какой темп будет способен в гонке», - заявил Шовлин.

Инженер также оценил расклад сил в Баку. «Ожидаем, что «Макларен» поедет быстро, но в последнее время мы видим, что в «Феррари» тоже прибавили. А также никогда нельзя списывать со счетов «Ред Булл».

İdman.biz

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