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"Williams" меняет гонщика. В Баку приедет аргентинец

Формула 1
Новости
28 Августа 2024 13:02
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"Williams" меняет гонщика. В Баку приедет аргентинец

Участник молодёжной академии «Williams» Франко Колапинто заменит Логана Сарджента в основной команды до конца сезона.

Как передает İdman.biz, это значит, что аргентинский гонщик примет участие на Гран-При Азербайджана, который пройдет 13-15 сентября. Уже известно, что Колапинто будет выступать под номером 43.

21-летний гонщик станет 49-м пилотом «Williams Racing» и первым аргентинцем в «Формуле-1» за 23 года.

«Для меня большая честь дебютировать в Формуле 1 с Williams - об этом можно было только мечтать. У команды удивительная история и непростая миссия по возвращению на передовые позиции - с нетерпением жду возможности принять участие», - заявил Колапинто.

Руководитель команды Джеймс Ваулз отметил по этому поводу:

«Решение о замене гонщика в середине сезона даётся очень непросто, но мы считаем, что это лучший шанс для «Williams» побороться за очки в оставшихся гонках.

İdman.biz

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