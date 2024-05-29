Даниэль Риккардо: "Это напомнило мне об аварии в Баку"

Гонщик «Формулы-1» Даниэль Риккардо, комментируя один из инцидентов на Гран-При Монако в минувший уик-энд, вспомнил об аварии на этапе в Баку.

Как передает İdman.biz, cреди эпизодов Гран-При Монако был инцидент на первом круге, участниками которого были гонщики Alpine, после чего Эстебан Окон сошёл с дистанции. Инциденты между напарниками в автоспорте - не такая уж редкость, и то, что произошло в Монако, вызывало у Даниэля Риккардо определённые воспоминания. Он стартовал позади гонщиков Alpine, поэтому стал свидетелем их столкновения на трассе.

«Всё это произошло недалеко от меня, хотя Лэнс Стролл однозначно был ближе, поэтому у меня было больше времени, чтобы отреагировать, – рассказал Даниэль после финиша. - Но ещё до того, как всё случилось, их машины раза три соприкасались колёсами. Если честно, это напомнило мне об аварии в Баку в 2018 году, ведь перед ней между нашими с Максом Ферстаппеном машинами тоже два или три раза происходили контакты. Разумеется, инцидент в Монако развивался намного быстрее, и я видел, что он неизбежен. Иногда между напарниками происходит такое, что только искры летят

Когда всё случилось, я не удивился, поскольку видел, что никто из них не хотел уступать. Я знаю, как это бывает, поэтому уверен, что их команда не обрадовалась».

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