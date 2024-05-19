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Пятая победа Ферстаппена

Формула 1
Новости
19 Мая 2024 19:36
Пятая победа Ферстаппена

Состоялся Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

Как сообщает İdman.biz, Макс Ферстаппен гонку в Италии.

Пилот Red Bull финишировал в гонке длиной в 63 круга на первом месте. Голландский гонщик оставил позади Ландо Норриса (McLaren) и Шарля Леклера (Ferrari). Макс победил Норриса с небольшим отрывом.

Ферстаппен одержал свою 5-ю победу в сезоне. За гонщиком со 161 очком следуют Леклер (113 очков) и его товарищ по команде Серхио Перес (107 очков).

Гран-при Эмилии-Романьи

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 63 круга.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.725.
3. Шарль Леклер («Феррари») +7.916.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +14.132.
5. Карлос Сайнс («Феррари) +22.325.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.104.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +47.154.
8. Серхио Перес («Ред Булл») +54.776.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:19.556.
10. Юки Цунода («РБ») +1 круг.
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
13. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг.
14. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
15. Гуаньюй Чжоу («Заубер») +1 круг.
16. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.
18. Валттери Боттас («Заубер») +1 круг.
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.
Александер Албон - сошел.

İdman.biz

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