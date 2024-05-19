Пятая победа Ферстаппена

Состоялся Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

Как сообщает İdman.biz, Макс Ферстаппен гонку в Италии.

Пилот Red Bull финишировал в гонке длиной в 63 круга на первом месте. Голландский гонщик оставил позади Ландо Норриса (McLaren) и Шарля Леклера (Ferrari). Макс победил Норриса с небольшим отрывом.

Ферстаппен одержал свою 5-ю победу в сезоне. За гонщиком со 161 очком следуют Леклер (113 очков) и его товарищ по команде Серхио Перес (107 очков).

Гран-при Эмилии-Романьи

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 63 круга.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.725.

3. Шарль Леклер («Феррари») +7.916.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +14.132.

5. Карлос Сайнс («Феррари) +22.325.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.104.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +47.154.

8. Серхио Перес («Ред Булл») +54.776.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:19.556.

10. Юки Цунода («РБ») +1 круг.

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

13. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг.

14. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

15. Гуаньюй Чжоу («Заубер») +1 круг.

16. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

17. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.

18. Валттери Боттас («Заубер») +1 круг.

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.

Александер Албон - сошел.

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