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"Лол, а что же случилось с остальными?" Ферстаппен поражён, что взял мини-поул в Майами

Формула 1
Новости
4 Мая 2024 08:22
"Лол, а что же случилось с остальными?" Ферстаппен поражён, что взял мини-поул в Майами

Главные провалы спринт-квалификации на счету Норриса и «Мерседеса» в полном составе.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», перед спринт-квалификацией Формулы-1 в Майами можно было лишь повторить то же предупреждение, что и обычно: у всех команд в распоряжении оказалась лишь одна практика, чтобы подобрать настройки, что должно было сгенерировать сюрпризы. Ну а Шарлю Леклеру и вовсе предстояло выступать практически вслепую после разворота в начале тренировки.

Q1: «Уильямс» в самом конце

По итогам стартового сегмента спринт-квалификации в полном составе завершили выступления сразу две команды — «Кик-Заубер» и «Уильямс». При этом подопечные Джеймса Ваулза оккупировали последний ряд спринтерской решётки. Сарджента не спас даже быстрейший финальный сектор, ну а Албон проклинал самого себя: Алекс допустил ошибку и срезал трассу, так что в итоге его лишили последнего быстрого круга и отодвинули на 20-е место.

Что же до «Кик-Заубера», то, помимо 17-го и 18-го результатов, команда может расстраиваться по поводу работы нового гоночного инженера Валттери Боттаса: он слишком поздно предупредил финна, что позади на быстрый круг уходит Оскар Пиастри. Машины допустили контакт в первом повороте, и теперь невозможно поверить, что Боттас избежит штрафа. Видимо, опуститься с 18-й строчки на последнюю — не так страшно.

Последним неудачником сегмента оказался Пьер Гасли — ему не удалось с ходу приручить облегчённый болид «Альпин». Окон оказался на три десятые быстрее — 14-м. Главный сюрприз Q1, вероятно, подарил Магнуссен (пятое время намного впереди Хюлькенберга), а Леклер по-прежнему чувствовал себя не в своей тарелке: на первой попытке ошибся, а на второй цепанул стену, но без последствий.

Q2: кошмар для «Мерседеса»

По ходу второй части спринт-квалификации, похоже, погода чуть подпортилась: большинство гонщиков проехали лучшие для себя круги в первой попытке. Макс Ферстаппен, выехавший ближе к концовке, стал только четвёртым, ну а для Юки Цуноды решение поберечь шины и обойтись одной попыткой и вовсе оказалось роковым: японец показал только 15-е время — при том что Даниэль Риккардо прошёл дальше с пятым результатом! Хотя в Q1 быстрее был Юки.

И всё же главный неудачник сегмента — отнюдь не Цунода: в полном составе дальше не прошёл «Мерседес»! Когда после первых попыток Расселл и Хэмилтон слегка не дотянулись до Хюлькенберга, казалось, что это скорее недоразумение. Но на вторых попытках прибавить никто не смог — в итоге Расселл будет стартовать в субботу 11-м, Хэмилтон — 12-м. Также на Q2 сессия завершилась для Окона (он менее чем в сотой от Хэмилтона) и Магнуссена. Кевин слабо проехал первый сектор на стартовой попытке, что и стало роковым.

Q3: фестиваль ошибок

Финальный сегмент показал странность нынешнего формата спринт-квалификации: при восьми минутах и ограниченном числе шин гонщики решили ограничиться одной попыткой, так что в итоге все попытки уместились в финальные две-три минуты. И на них гонщики вдоволь наошибались! Исключением не стал даже обладатель поул-позишен Ферстаппен. Когда голландцу по радио сказали, что он первый, Макс ответил: «Лол, а что же случилось с остальными? Это было ужасно!»

Несмотря на неидеальный круг, Ферстаппен на одну десятую опередил Шарля Леклера — в решающий момент монегаск оказался на высоте, в то время как Карлос Сайнс после серьёзной ошибки на третьем секторе стал только пятым. Между двумя представителями «Феррари» поместились Серхио Перес и главный герой пятницы Даниэль Риккардо — может, завершать карьеру ещё рановато?!

Формула-1 2024. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
04 мая 2024, суббота. 00:30 МСК

1.Макс Ферстаппен

Red Bull

1:27.641

2. Шарль Леклер

Scuderia Ferrari

+0.108

3. Серхио Перес

Red Bull

+0.235

Оскар Пиастри стал шестым, но лучшим из пилотов «Макларена». Ландо Норрис по уже недоброй традиции в решающий момент ошибся и квалифицировался только девятым, опередив Хюлькенберга лишь на четыре тысячные. На четвёртой линии в полном составе оказались гонщики «Астон Мартин», причём Лэнс Стролл неожиданно опередил Фернандо Алонсо — вероятно, круг испанца тоже был неидеален.

Субботний спринт Гран-при Майами Формулы-1 стартует 4 мая в 20:00.

İdman.biz

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