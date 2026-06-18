18 Июня 2026
RU

Вольфф опасается возвращения Хэмилтона в чемпионскую гонку

Формула 1
Новости
18 Июня 2026 09:59
27
Вольфф опасается возвращения Хэмилтона в чемпионскую гонку

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф признался, что не хотел бы бороться за титул с пилотом "Феррари" Льюисом Хэмилтоном.

Как сообщает İdman.Biz, поводом для таких слов стали последние результаты семикратного чемпиона мира. Британец поднялся на подиум на трех последних этапах подряд, а на Гран-при Каталонии одержал свою первую победу в составе "Феррари".

После схода лидера чемпионата Кими Антонелли из-за технических проблем отставание Хэмилтона в общем зачете сократилось до 41 очка.

"Зная, на что он способен, я не хотел бы бороться с Хэмилтоном за чемпионский титул. Как только он чувствует запах крови, сразу идет в атаку. Я наблюдал это на протяжении многих лет. В какой-то момент поезд под названием Льюис Хэмилтон начинает движение, и остановить его очень сложно", - заявил Вольфф.

Австрийский специалист считает, что британец остается одним из претендентов на титул.

"Мы все еще находимся на ранней стадии сезона. Отставание составляет всего 41 очко. Один сход лишает тебя 25 очков, и борьба вновь становится абсолютно открытой", - отметил он.

Вольфф также подчеркнул, что "Мерседесу" необходимо избавиться от технических проблем и избежать потерь очков в оставшейся части сезона.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджан присоединился к международной программе под эгидой Формулы-1
17 Июня 10:12
Формула 1

Азербайджан присоединился к международной программе под эгидой Формулы-1 - ФОТО

Команда Caspian Apex представит страну на мировом финале в Сингапуре
Семикратный чемпион мира превзошел рекорд Шумахера в Барселоне
15 Июня 23:59
Формула 1

Семикратный чемпион мира превзошел рекорд Шумахера в Барселоне

Британец одержал историческую победу и впервые выиграл гонку за Ferrari
Льюис Хэмилтон впервые выиграл гонку за "Феррари"
14 Июня 18:50
Формула 1

Льюис Хэмилтон впервые выиграл гонку за "Феррари"

Англичанин обновил рекорд "Формулы‑1" по количеству побед за карьеру
Алонсо стартует с пит-лейна на домашнем Гран-при
14 Июня 16:45
Формула 1

Алонсо стартует с пит-лейна на домашнем Гран-при

Пилот "Астон Мартин" получил штраф после замены элементов силовой установки

Расселл взял поул в квалификации Гран-при Барселоны-Каталонии
13 Июня 20:14
Формула 1

Расселл взял поул в квалификации Гран-при Барселоны-Каталонии

Хэмилтон — второй, Антонелли — третий
Ландо Норрис теряет шансы на титул: "Это меня задевает"
12 Июня 15:18
Формула 1

Ландо Норрис теряет шансы на титул: "Это меня задевает"

Норрис отстает от лидера Кими Антонелли на 98 очков

Самое читаемое

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи
15 Июня 14:20
ММА

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи

Глава UFC не исключил серьезную травму глаза у бывшего чемпиона
Новые подробности о состоянии Топурии после UFC White House
16 Июня 08:24
ММА

Новые подробности о состоянии Топурии после UFC White House

Хирургическое вмешательство бывшему чемпиону UFC не потребуется
ЧМ-2026: Португалия не смогла одолеть ДР Конго
17 Июня 23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия не смогла одолеть ДР Конго - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Роберто Мартинеса потеряла очки в стартовом матче турнира

"Барселона" заработает на переходе Кукурельи в "Реал"
16 Июня 01:32
Мировой футбол

"Барселона" заработает на переходе Кукурельи в "Реал"

Каталонский клуб получит более миллиона евро благодаря механизму ФИФА