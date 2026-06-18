Вольфф опасается возвращения Хэмилтона в чемпионскую гонку

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф признался, что не хотел бы бороться за титул с пилотом "Феррари" Льюисом Хэмилтоном.

Как сообщает İdman.Biz, поводом для таких слов стали последние результаты семикратного чемпиона мира. Британец поднялся на подиум на трех последних этапах подряд, а на Гран-при Каталонии одержал свою первую победу в составе "Феррари".

После схода лидера чемпионата Кими Антонелли из-за технических проблем отставание Хэмилтона в общем зачете сократилось до 41 очка.

"Зная, на что он способен, я не хотел бы бороться с Хэмилтоном за чемпионский титул. Как только он чувствует запах крови, сразу идет в атаку. Я наблюдал это на протяжении многих лет. В какой-то момент поезд под названием Льюис Хэмилтон начинает движение, и остановить его очень сложно", - заявил Вольфф.

Австрийский специалист считает, что британец остается одним из претендентов на титул.

"Мы все еще находимся на ранней стадии сезона. Отставание составляет всего 41 очко. Один сход лишает тебя 25 очков, и борьба вновь становится абсолютно открытой", - отметил он.

Вольфф также подчеркнул, что "Мерседесу" необходимо избавиться от технических проблем и избежать потерь очков в оставшейся части сезона.