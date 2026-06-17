Азербайджан присоединился к международной программе под эгидой Формулы-1 - ФОТО

Азербайджан официально стал участником международной образовательной программы STEM Racing, реализуемой при поддержке Формулы-1.

Как сообщает İdman.Biz, проект, который в стране курирует Операционная компания Baku City Circuit, направлен на популяризацию инженерного образования и подготовку молодежи к карьере в сфере высоких технологий.

В рамках программы состоялось открытие специализированного учебного центра STEM Racing Hub. Новый центр создан для практической подготовки участников, которые будут заниматься проектированием, производством и совершенствованием гоночных моделей.

На презентации проекта министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов подчеркнул значимость инициативы для будущего поколения.

“Очень приятно, что наша страна стала частью этой глобальной платформы. Программа STEM Racing не только дает школьникам технические знания, но и помогает развивать навыки командной работы, лидерства и управления проектами. Многие участники программы в дальнейшем получают инженерное образование, работают в ведущих технологических компаниях и даже строят карьеру в Формуле-1. Уверен, что участие нашей команды в мировом финале станет ценным опытом для страны и вдохновит тысячи молодых людей”, - заявил министр.

Азербайджан на мировой арене представит команда Caspian Apex. Она выступит в финале STEM Racing, который пройдет с 3 по 8 октября 2026 года на острове Сентоса в Сингапуре. В соревнованиях примут участие сильнейшие молодежные инженерные команды со всего мира.

Участники программы работают по принципам, близким к деятельности команд Формулы-1. Школьники самостоятельно проектируют гоночные модели с использованием инженерного программного обеспечения, проводят аэродинамические расчеты, изготавливают детали на 3D-принтерах и тестируют свои разработки. Кроме того, они отвечают за маркетинг, взаимодействие с партнерами и подготовку презентаций.

Также сообщается, что в 2027 году в Азербайджане планируется проведение первого национального чемпионата STEM Racing. Его победитель получит право представить страну на мировом финале.