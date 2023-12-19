Фернандо Алонсо о карьере: "Я перезарядил батарейки"

İdman.biz представляет интервью со ссылкой на f1news.ru.

В интервью пресс-службе Aston Martin F1 Фернандо Алонсо подвёл итоги минувшего сезона, в котором он 8 раз поднимался на подиум и занял четвёртое место в личном зачёте, да и до третьего ему не хватило не так уж много. Основная тональность интервью - давно двукратный чемпион не был таким счастливым человеком, как сейчас, когда он сотрудничает с командой из Сильверстоуна.

- Итак, что можно сказать о сезоне 2023 года?

- Невероятный сезон! И, вероятно, 12 месяцев назад, даже 10 месяцев назад, когда мы представили нашу машину, мы не ожидали таких результатов. Так что наше путешествие было захватывающим!

С точки зрения гонщика, было по-настоящему приятно видеть ту решимость и ту нацеленность на результат, которыми отличалась в этом году команда. Машина AMR23 была сразу быстрой, но Формула 1 – очень сложный спорт, где очень высок уровень соперничества, поэтому мы должны были продолжать модернизировать шасси и стремиться повышать её скорость. В общем, сезон был очень напряжённый.

- Когда AMR23 впервые выехала на трассу на тестах в Бахрейне, многие были удивлены её скоростью. Вы тоже?

- Да! На предсезонных тестах были моменты, когда я думал примерно так: «Всё это слишком хорошо, чтобы быть правдой!» А потом, когда пришло время первой гонки, мы были так же конкурентоспособны, как на тестах, и в итоге финишировали в первой тройке.

У меня было предчувствие, что для меня и для команды открывается возможность добиться каких-то важных результатов. Появилось ощущение, что наш совместный проект по-настоящему начинается, и это было какое-то волшебство.

- В прошлом на некоторых этапах карьеры вы не всегда добивались того успеха, на который надеялись. На этот раз вы почувствовали облегчение?

- Я был очень доволен своим решением. В Формуле 1 у тебя нет магического кристалла, и ты не можешь предвидеть, что произойдёт в следующем году, но когда ты принимаешь решение о смене команды и вдруг получаешь возможность бороться за подиумы – это одно из самых радостных чувств!

- Можно ли сказать, что сейчас вы более счастливы, чем на предыдущих этапах карьеры? В какие-то моменты минувшего сезона было ощущение, что вы наслаждаетесь работой чуть больше, чем когда-либо в прошлом…

- Мне кажется, работа доставляет мне больше удовольствия, чем когда-либо, и я приезжаю на гонки с особым настроем. Во многом это связано с командой. Коллектив молодой, полный энтузиазма, и атмосфера в гараже и на базе в Сильверстоуне просто насыщена энергией. Новый кампус Aston Martin F1 сам по себе придаёт всем правильный настрой, и его можно считать подтверждением серьёзных амбиций команды.

Кроме того, благодаря моему опыту я знаю, что действительно важно, а что не столь существенно, и знаю, на что тратить энергию, а когда её лучше экономить. Важно в полной мере сосредоточиться на результатах по воскресеньям, а также постараться настроить команду на позитивный лад. Я получаю удовольствие от всех аспектов работы.

- Вы дебютировали в Формуле 1 в 2001 году. Что является источником мотивации сейчас после всех этих лет? Как вам удаётся сохранять концентрацию?

- Что сказать… Сезоны 2019-2020 гг. я пропустил - думаю, тогда произошла своего рода полная перезагрузка. Я перезарядил батарейки и вернулся в 2021 году с новыми силами, с новой мотивацией, и она сохраняется до сих пор. Думаю, если бы не тот перерыв, мне было бы трудно сохранять правильный настрой, интенсивно тренироваться и всё такое.

Я очень целеустремлённый человек и люблю дух соревновательности. Люблю ставить перед собой те или иные цели. В конечном итоге, как и все, я хочу побеждать. Но даже когда эта цель кажется недостижимой, я ставлю перед собой задачи иного рода: это может быть финиш в первой пятёрке, может быть подиум. Это тоже придаёт правильный настрой.

- Должно быть, ваша работа требует известного самоотречения?

- Конечно. Ты идёшь на какие-то жертвы, причём иногда ты это осознаёшь, а иногда это понимание приходит только лет через пять. Возможно, тебе приходится отказываться от каких-то дел, которыми хотелось бы заняться, или реже, чем хочется, видеться с семьёй и друзьями.

Семья для меня очень важна, я люблю проводить время в семейном кругу. Раньше я думал, что на этом этапе жизни у меня уже будет собственная семья, будут дети, но мне уже 42, а их у меня по-прежнему нет. С другой стороны, я занимаюсь делом, которое люблю. Я делаю то, что у меня лучше всего получается – а я никогда не пытался заниматься ничем, кроме автоспорта.

Поэтому, когда по утрам я гляжу в зеркало, то чувствую, что всем доволен. Я многим пожертвовал ради Формулы 1, но ни о чём не жалею.

- Майк Крак, руководитель нашей команды, считает, что ближе всего к победе вы были в Монако. По его словам, он никогда и ни в ком не видел такой решимости и нацеленности на успех. Как вам удаётся добиваться этого состояния?

- Надо стараться концентрироваться на каких-то деталях. В определённые уик-энды ты стараешься добиться, чтобы всё было максимально близко к идеалу, потому что чувствуешь возможность добиться успеха. Но такую собранность невозможно сохранять дольше нескольких дней, иначе это просто полностью лишит вас энергии. Но я стараюсь добиваться такого состояния в каждый гоночный уик-энд: иногда уровень концентрации выше, иногда он не столь высок.

Вероятно, в Монако я выложился несколько больше, но ты не можешь это делать постоянно. Формула 1 – та среда, в которой мы работаем, и она требует целеустремлённости, в том числе и за пределами трассы. Опыт позволяет мне как-то это регулировать и правильно расставлять приоритеты.

- Какие цели вы собираетесь поставить перед собой в 2024 году? Успехи, достигнутые в минувшем сезоне, как-то влияют на ваш уровень ожиданий?

- Не думаю, что в этом плане для меня что-то изменится, потому что каждый новый сезон – задача с многими неизвестными. В Формуле 1 может произойти всё, что угодно. Когда в следующем году мы приступим к тестам или приедем на первую гонку, вот тогда и увидим, как всё складывается.

Какие бы цели мы перед собой ни ставили, полагаю, надо быть готовыми их корректировать. Надеемся, мы вновь будем конкурентоспособными, сможем регулярно бороться за очки и подиумы, и надеюсь, сможем одержать нашу первую победу. Тогда бы сбылась мечта, но мы не должны недооценивать сложность этой задачи.

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