ПФЛ проведет проверку Олимпийского спорткомплекса в Губе, где "Имишли" планирует проводить домашние матчи

ПФЛ проведет проверку Олимпийского спорткомплекса в Губе, где «Имишли», завоевавший право участвовать в Премьер-лиге Азербайджана в сезоне 2025/2026, планирует проводить домашние матчи.

Как сообщает İdman.biz, об этом Report сообщил исполнительный директор регионального представителя Агшин Мурсалов.

Он сообщил, что других вариантов пока нет:

«Мы планировали играть в Олимпийском комплексе в Губе. Но стадион еще не проходил проверку Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Мы еще не решили, что делать, если он окажется непригодным к использованию. Будем играть на любом стадионе, который подходит и соответствует условиям Премьер-лиги».

Представитель клуба также предоставил информацию о текущем состоянии стадиона в Имишли:

«Ремонтные работы на стадионе в Имишли еще не начинались. Должны быть существенные изменения. Поле должно быть подготовлено съемок. Нынешний стадион был построен по старым правилам. Не могу сказать, когда начнется ремонт. Это не от нас зависит. Мы также хотим вернуться на свой стадион как можно скорее. Сейчас сложно что-либо сказать».

Отметим, что было объявлено, что ранее «Туран Товуз» будет проводить домашние матчи на «Азерсун Арене», «Кяпаз» - на Габалинском городском стадионе, а «Карван» - на стадионе в Шамахы.

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