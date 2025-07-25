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Перешедший в хорватскую команду азербайджанский футболист: "Этот трансфер был для меня важным решением"

Футбол
Новости
25 Июля 2025 13:55
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Перешедший в хорватскую команду азербайджанский футболист: "Этот трансфер был для меня важным решением"

«Мой трансфер в «Вараждин» был для меня важным решением».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил АЗЕРТАДЖ заявил азербайджанский футболист Руфат Абдуллазаде, перешедший в хорватскую команду «Вараждин».

Он счастлив, что будет легионером:

«Меня тепло приняли в клубе с первого дня, и я получил огромную поддержку как от руководства, так и от товарищей по команде. Тренировки очень интенсивные. Темп высокий. Это требует от меня полной отдачи сил. Сейчас я работаю по индивидуальной программе тренировок и думаю, что полностью адаптируюсь к темпу команды в течение ближайшего месяца. Руководство очень открыто и постоянно на связи с игроками, что облегчает адаптацию. Планируется, что я буду играть на правом фланге, но моя позиция может измениться по решению тренеров. Город небольшой, но очень дружелюбный. Это спокойствие и комфорт идеально подходят для того, чтобы полностью сосредоточиться на футболе. Моя главная цель - быть полезным команде, выступать стабильно и играть лучше с каждым матчем».

Отметим, что Руфат Абдуллазаде подписал трехлетний контракт с клубом «Вараждин».

İdman.biz

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