Заур Ахундов: "Не люблю давать время" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Teleqraf с президентом Федерации футбола Нахчывана и фактическим руководителем клуба «Араз-Нахчыван» Зауром Ахундовым.

— Что вы думаете о вчерашней игре второго квалификационного раунда Лиги конференций по футболу "Араз-Нахчыван" - "Арис"?

— Мы до сих пор не можем прийти в себя. Это была тяжелая игра. Правда, пока ничего не известно. Судьба обеих команд решится в ответной игре. С одной стороны, мы рады, что наша команда выиграла первый в своей истории еврокубковый матч. Конечно, эти соревнования состоят из двух игр. Будем готовиться к ответной встрече.

— Не было ли разочарования, когда ваша команда уступала со счетом 0:1?

— Нет, я уже тогда верил, что мы не проиграем. Команда хорошо подготовилась к матчу. «Арис» - тоже сильный соперник. Нам противостоял самый сильный соперник из тех, кто попался азербайджанским командам в еврокубках. Несмотря на это, игроки проявили характер. Мы были близки к тому, чтобы забить третий гол. Мы даже упустили два стопроцентных момента. Но это футбол.

- Главный тренер соперника говорил очень амбициозно на пресс-конференции после игры. «Моя команда будет играть дома совсем по-другому», – заявил он...

- Конечно, он должен это сказать. Каждый главный тренер должен мотивировать свою команду перед второй игрой. Нам и на выезде будет непросто.

- Мы узнали результат, вы довольны самой игрой?

- Это была первая официальная встреча в сезоне, у команды были ошибки. Тренерский штаб над этим поработает. Но, несмотря на это, мы только что вернулись со сборов, и отдыха было очень мало. Команда сменила почти 70 процентов состава. Несмотря на это, на поле была видна работа тренерского штаба.

- Проявили ли себя новые игроки, понравились ли они вам?

- Конечно, они мне понравились. Но я не люблю давать время, слова «дать время» не в моем лексиконе. Думаю, через месяц игроки лучше адаптируются и будут демонстрировать хороший футбол.

- Игор Рибейро перешел в «Нефтчи». Останется ли он в команде, если вы выйдете в следующий этап?

- Конечно, он уже игрок «Нефтчи». Не будем говорить заранее. Рибейро - очень важный игрок. Но прежде всего нас ждет ответный матч с «Арисом». Если победим и пройдем в следующий этап, то, конечно, попросим «Нефтчи».

- Уже сейчас видно, что «Араз-Нахчыван» очень хорошо подготовился к следующему сезону и усилился хорошими трансферами. Можно ли рассчитывать, что теперь он будет бороться за чемпионство?

- Нет, заранее сказать невозможно. В новом сезоне количество команд увеличилось, и их будет 12. Похоже, что и другие команды усилились. Есть еще невидимые стороны элитных клубов. Чемпионат это покажет. Но наша главная цель - ответный матч с «Арисом».

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