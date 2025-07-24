Вагиф Садыгов: "Имя "Хайдука" весомее, чем игра, которую он продемонстрировал"

«Перед игрой было много разговоров. Говорили, что «Хайдук» - более сильная команда».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Sport24.az глава оргкомитета АФФА Вагиф Садыгов.

Он поделился своим мнением о матче, в котором «Зиря» сыграла вничью (1:1) с хорватским «Хайдуком» во втором квалификационном раунде Лиге конференций:

«Думаю, «Зиря» вчера показала, что имя «Хайдука» весомее, чем игра, которую он продемонстрировал. Поэтому бояться любого соперника не стоит. У «Зиря» есть потенциал. Мы это видели вчера. Они могут добиться положительного результата и в ответном матче. Команда выйдет на этот матч с потерями. Но самое главное - это командный дух. Думаю, в ответной встрече команда постарается порадовать всех, отдав все силы».

Отметим, что ответный матч между командами состоится в Сплите 31 июля.

İdman.biz