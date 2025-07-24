Вагиф Садыгов: "Команде нужно думать о следующем этапе"

«Наша команда произвела очень уверенное впечатление в игре, которая состоялась накануне».

Как сообщает İdman.biz, об этом Sport24.az заявил председатель тренерского комитета АФФА Вагиф Садыгов.

Опытный специалист прокомментировал матч, в котором «Карабах», забив три безответных мяча, обыграл «Шелбурн» в Ирландии во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу:

«Мы все ожидали победы от «Карабаха». Вчера команда показала свою традиционную игру. Она порадовала нас результатом. Хотя главный тренер Гурбан Гурбанов был скромен, команде теперь нужно думать о следующем этапе. Думаю, соперником будет румынский ФКСБ. Это хорошо нам знакомая команда. В прошлом сезоне мы встречались с ней в основной стадии Лиги Европы. Тогда счет был не по игре. Мы смирились с поражением. Верю, что «Карабах» покажет хорошую игру против этого соперника в третьем квалификационном раунде и добьется положительного результата».

Отметим, что ответный матч между «Карабахом» и «Шелбурном» состоится 30 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00.

İdman.biz