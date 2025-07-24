Ирландская пресса: "Карабах" продемонстрировал разницу в уровне"

Голы «Карабаха» на последних минутах разрушили надежды «Шелбурна» на Лигу чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, ирландское издание Irishmirror опубликовало вчера статью о матче «Карабаха» и «Шелбурна» с этим заголовком.

«Шелбурн» оказался бессилен - «Карабах» продемонстрировал разницу в уровне во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов» - а так озаглавил статью про матч Irishexaminer.

RTE также не преминуло похвалить чемпиона Азербайджана: «Карабах» продемонстрировал свое мастерство, безжалостно наказав «Шелбурн» на стадионе «Толка».

Irishtimes назвал свою команду храброй: «Храбрый «Шелбурн» не смог противостоять атакам «Карабаха» на последних минутах».

Отметим, что в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Карабах» обыграл в Ирландии местный «Шелбурн» со счетом 3:0.

İdman.biz