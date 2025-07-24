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Защитник "Туран Товуза": "Всегда сложно заменить тех, кто ушел" - ИНТЕРВЬЮ

Футбол
Интервью
24 Июля 2025 11:03
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Защитник "Туран Товуза": "Всегда сложно заменить тех, кто ушел" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Futbolinfo.az с защитником «Туран Товуза» Фаигом Гаджиевым.

– Как проходит подготовка к новому сезону? Вы уже сыграли контрольный матч. Что думаете о матче с «Чорумом» (1:1) и летних сборах?

– Все идет по плану. Мы завершили первый этап турецких сборов. Второй этап пройдёт с 24 июля по 6 августа. Атмосфера в команде хорошая, все в порядке. Матч с «Чорумом» был нашим первым контрольным поединком, игра прошла хорошо. Надеемся вернуться в полную форму, проведя остальные контрольные встречи перед началом чемпионата.

– Насколько команда готова к новому сезону на данный момент и сможете ли вы быть полностью готовы к началу чемпионата?

– Сложно сказать, насколько мы готовы сейчас. Работаем в полную силу. Делаем все возможное, чтобы быть максимально готовыми к чемпионату.

– Есть игроки, покинувшие команду, и новые. Как изменения в составе повлияют на «Туран Товуз»? Нравится ли вам качество новых трансферов?

– Конечно, всегда сложно заменить тех, кто ушел. Существует процесс адаптации новых игроков к команде. Мы также делаем все возможное, чтобы новички быстро прошли адаптационный период. Да, каждый приходящий игрок - футболист высокого уровня. Надеюсь, они очень помогут команде.

– В конце прошлого сезона вы не смогли попасть в число команд, прошедших в еврокубки. Каковы ваши ожидания от нового сезона?

– В прошлом сезоне мы были очень близки к этому, но не получилось. Постараемся добиться лучшего результата в новом сезоне.

– Наши команды, участвующие в еврокубках, а также «Нефтчи» и другие, привлекли в свои составы большое количество новых игроков и сейчас работают над усилением. Дает ли это основания говорить о том, что новый сезон будет сложнее? Вас не пугает угроза повторного непопадания в еврокубки?

– Действительно, все команды становятся сильнее благодаря новым игрокам. Учитывая, что клубы, пришедшие в Премьер-лигу, также добавят красок, мы ожидаем более интересного и напряженного чемпионата. Мы это понимаем и готовы к борьбе.

– Какие цели вы ставите перед собой на новый сезон? Сможете ли вы войти в число игроков, регулярно получающих приглашения в сборную?

– Как всегда, я хочу показать всем лучшего Фаига. Работаю над этим. Как и любой футболист, я всегда мечтаю попасть в сборную и носить футболку национальной команды.

İdman.biz

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