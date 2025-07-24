Сегодня «Араз-Нахчыван» дебютирует в еврокубках.
Как сообщает İdman.biz, бронзовый призер Премьер-лиги проведет свой первый матч во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА по футболу.
Команда под руководством Эльмара Бахшиева сыграет с греческим «Арисом» на «Далга Арене».
Лига конференций УЕФА
Второй квалификационный раунд, первый матч
24 июля
20:00. «Араз-Нахчыван» (Азербайджан) – «Арис» (Греция)
Судья: Андрей Кивулете (Румыния)
Баку, «Далга Арена»
Отметим, что ответная игра пройдет 31 июля.
İdman.biz