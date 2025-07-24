Сегодня «Араз-Нахчыван» дебютирует в еврокубках.

Как сообщает İdman.biz, бронзовый призер Премьер-лиги проведет свой первый матч во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА по футболу.

Команда под руководством Эльмара Бахшиева сыграет с греческим «Арисом» на «Далга Арене».

Лига конференций УЕФА

Второй квалификационный раунд, первый матч

24 июля

20:00. «Араз-Нахчыван» (Азербайджан) – «Арис» (Греция)

Судья: Андрей Кивулете (Румыния)

Баку, «Далга Арена»

Отметим, что ответная игра пройдет 31 июля.

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