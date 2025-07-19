Вели Гасымов: "Работы предстоит много"

«Предложение поступило от Эльчина Усуба. Он пригласил меня, и я не отказался».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Sport24.az недавно назначенный заместителем председателя правления клуба «Шамахы» Вели Гасымов.

Он рассказал о предстоящей работе в клубе:

«Моя основная работа будет связана с академией. Работы предстоит много. «Шамахы» - команда новая. Дети продолжают приходить. Раньше у нас были трудности с набором детей, но сейчас желающих поступить в нашу академию много. Дела идут хорошо, и интерес к футболу в Шамахы возрос. Правда, есть вопросы, которые можно было бы решить. Это вопросы питания и проживания. На сегодняшний день ситуация нормальная».

Отметим, что Вели Гасымов с 2022 года занимал должность руководителя программы развития молодёжи в «Шамахы».

İdman.biz