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Вели Гасымов: "Работы предстоит много"

Футбол
Новости
19 Июля 2025 17:04
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Вели Гасымов: "Работы предстоит много"

«Предложение поступило от Эльчина Усуба. Он пригласил меня, и я не отказался».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Sport24.az недавно назначенный заместителем председателя правления клуба «Шамахы» Вели Гасымов.

Он рассказал о предстоящей работе в клубе:

«Моя основная работа будет связана с академией. Работы предстоит много. «Шамахы» - команда новая. Дети продолжают приходить. Раньше у нас были трудности с набором детей, но сейчас желающих поступить в нашу академию много. Дела идут хорошо, и интерес к футболу в Шамахы возрос. Правда, есть вопросы, которые можно было бы решить. Это вопросы питания и проживания. На сегодняшний день ситуация нормальная».

Отметим, что Вели Гасымов с 2022 года занимал должность руководителя программы развития молодёжи в «Шамахы».

İdman.biz

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