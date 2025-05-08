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Гюльнура Акперзаде: "Он сказал, что женского футбола нет, может станешь судьей?" - ИНТЕРВЬЮ

Футбол
Интервью
8 Мая 2025 17:31
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Гюльнура Акперзаде: "Он сказал, что женского футбола нет, может станешь судьей?" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Sport24.az с футбольным арбитром Гюльнурой Акперзаде.

- Как вы пришли в судейство?

- Я играла в футбол в Лянкяране. Моим тренером был покойный учитель Халид. Поскольку в районе не было женского футбола, он брал меня на соревнования с мальчиками. В то время проводился чемпионат по футзалу среди ветеранов. Он взял меня с собой, чтобы я помогла. Здесь нет женского футбола, сказал он, может быть, ты сможешь стать судьей? Он также добавил, что начинать следует с района, а затем продолжить в Баку. Он знал, что я хочу поступить в Спортивную академию. И я начала там судить. Я проработала судьей в Лянкяране около полутора лет. Затем продолжил это дело в Баку.

- Как ваша семья отреагировала на это решение?

- Мой отец погиб в первую Карабахскую войну. Мне тогда было четыре года. Моя мама хотела, чтобы я продолжила уроки игры на фортепиано. Мать хотела, чтобы я сочиняла музыку на ее стихи. Но у меня просто не было к этому интереса. Она ничего не сказала по поводу моего увлечения спортом. Поэтому отнеслась к моему решению уважительно. Она всегда меня поддерживала.

- Каково это - быть женщиной-судьей на матчах мужских команд?

- Хорошо судить мужские команды с точки зрения скорости и развития. Мужской футбол бывает интереснее.

- Есть ли женщина-судья, которую вы считаете кумиром?

- Нет. Никого из судей для себя я не считаю кумиром.

- Какой совет вы бы дали молодым девушкам, которые хотят стать судьями?

- Судья - очень хорошая профессия. Всем желающим обязательно стоит попробовать. Тогда они не смогут уйти. Еще интереснее быть судьей уровня ФИФА. Вы путешествуете по разным странам, заводите новые знакомства, новых друзей.

- Какова ваша главная цель в карьере?

- Я достигла своей самой большой цели в Азербайджане. Хотела бы судить финальные матчи, которые проводятся под флагами УЕФА и ФИФА. Моя самая большая мечта - получить назначение на матч Лиги чемпионов. Надеюсь, однажды я достигну своей цели.

İdman.biz

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