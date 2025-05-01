Бывшие команды Мусы Гурбанлы и Вели Гасымова могут встретиться в финале

Двукратный победитель Лиги чемпионов по футболу, английский «Челси» близок к первой в своей истории победе в Лиге конференций.

Как сообщает İdman.biz, соперником лондонской команды в полуфинале является шведская команда «Юргорден», впервые вышедшая в эту стадию в еврокубках. В сезоне 2023-2024 за нее выступал нападающий сборной Азербайджана Муса Гурбанлы.

Явный фаворит этой пары очевиден.

Более напряженная борьба ожидается в другом матче между испанским «Бетисом» и итальянской «Фиорентиной».

«Бетис», за который с 1993 по 1995 годы выступал наш ветеран футбола Вели Гасымов, в настоящее время занимает шестое место в испанской Ла Лиге.

«Фиорентина» занимает восьмое место в итальянской Серии А.

Соперники не встречались в официальных матчах. Летом 2022 года «Бетис» обыграл «Фиорентину» со счетом 3:1 в товарищеском поединке.

Отметим, что матчи «Юргорден» - «Челси» и «Бетис» - «Фиорентина», которые состоятся сегодня в рамках первых игр полуфинала Лиги конференций УЕФА, начнутся в 23:00 по бакинскому времени.

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