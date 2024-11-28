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Зарубежные сайты не прогнозируют победу "Карабаха": 1:2 и 0:1, в лучшем случае 1:1

Футбол
Новости
28 Ноября 2024 16:35
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Зарубежные сайты не прогнозируют победу "Карабаха": 1:2 и 0:1, в лучшем случае 1:1

В Лиге Европы УЕФА по футболу состоятся игры пятого тура. В рамках тура сыграет и "Карабах".

Как сообщает İdman.biz, сегодня пройдут 18 матчей.

Несомненно, основное внимание азербайджанских любителей футбола будет приковано к игре «Карабаха», который примет французский «Лион» в Баку. Зарубежный сайт "90min" прогнозирует, что чемпион Азербайджана проиграет со счетом 1:2. "Sportsmole" также не верит в "Карабах" - 0:1. А "Sportskeeda" прогнозирует, что игра завершится вничью со счетом 1:1. Мы же, конечно, надеемся, что отправим французов домой с пустыми руками.

На данный момент "Карабах" находится на 29-м месте в Лиге Европы с тремя очками, а "Лион" - на девятом с семью.

Будущие соперники нашего представителя ФКСБ и последний победитель Лиги конференций «Олимпиакос» определят, кто является сильнейшим в Румынии. Позиции команд в турнирной таблице очень близки: хозяева занимают восьмое место с девятью очками, гости - 11-е с семью.

Соперник "Карабаха" после "Лиона" - "Эльфсборг", идущий на 24-м месте с четырьмя очками, станет в Испании гостем "Атлетика", находящегося в группе лидеров. Вряд ли шведскому представителю удастся избежать поражения в игре против команды, занимающей шестое место с 10 очками.

Среди других игр болельщики с нетерпением ждут встречи «Тоттенхэма» и «Ромы» из представителей стран «большой пятёрки». Лондонский клуб, в минувшие выходные разгромивший в гостях «Манчестер Сити» со счетом 4:0, проверит римлян, которые пытаются выйти из кризиса вместе со своим старым-новым главным тренером Клаудио Раньери.

Лидер этапа Лиги «Лацио» примет хороошо знакомый нам болгарский «Лудогорец», которого прошел "Карабах". Итальянская команда - единственный клуб, не потерявший ни одного очка в первой половине турнира. «Лацио» выиграл 11 из последних 12 игр во всех соревнованиях и сегодня может продолжить победную серию. Его соперник еще не испытал радости победы в этом соревновании.

После «Лацио», у которого 12 очков, идут пять команд, набравших по 10 баллов, одна из них - «Галатасарай». «Красно-желтые» станут гостями «АЗ Алкмаара», у которого на четыре очка меньше, чем у них. Напомним также, что в прошлом туре нидерландская команда обыграла другой турецкий коллектив - "Фенербахче" со счетом 3:1. Последние, набравшие пять очков, в свою очередь, встретятся в Праге с местной «Славией».

Другой представитель Турции, "Бешикташ", набравший шесть очков, встретится на нейтральном поле, в Венгрии с одним из аутсайдеров, "Маккаби Тель-Авив", который еще не заработал ни одного балла.

Кроме того, Рубен Аморим на «Олд Траффорд» проведет свою первую игру в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» в еврокубках. Соперником станет «Буде-Глимт», который «Карабах» обыграл на выезде (2:1) в прошлом туре. Норвежцы лидируют в своей стране. Они сыграют с аутсайдером чемпионата страны «Лиллестремом», обыграв которого, могут в третий раз за последние четыре года выиграть чемпионат Норвегии.

Лига Европы УЕФА
Этап Лиги, пятый тур
28 ноября

21:45 Атлетик – Эльфсборг
21:45 АЗ Алкмаар - Галатасарай
21:45 Бешикташ – Маккаби Тель-Авив
21:45 Динамо Киев – Виктория Пльзень
21:45 Лацио – Лудогорец
21:45 Карабах – Лион
21:45 РФШ - ПАОК
21:45 Андерлехт — Порту
00:00 Мидтьюлланд — Айнтрахт Франкфурт
00:00 ФКСБ – Олимпиакос
00:00 Твенте - Юнион СГ
00:00 Ференцварош – Мальмё
00:00 Манчестер Юнайтед – Буде-Глимт
00:00 Ницца – Рейнджерс
00:00 Реал Сосьедад — Аякс
00:00 Славия Прага – Фенербахче
00:00 Брага – Хоффенхайм
00:00 Тоттенхэм — Рома

İdman.biz

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