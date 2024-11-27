Адиль Гусейнов: "Безвольный футбол страны-победителя недопустим"

«В настоящее время Азербайджан строит свое новое будущее под руководством президента, господина Ильхама Алиева как ведущая страна региона. Строительные работы ведутся по всем направлениям, в том числе принимаются меры для того, чтобы наши спортсмены добились успехов на международных соревнованиях.

Об этом İdman.biz заявил ветеран-футболист Адиль Гусейнов.

Бывший футболист, игравший в нахчыванских «Нефтчи», «Аразе» и других клубах в 70-х годах прошлого века, оценил неудачное выступление сборной Азербайджана в Лиге наций:

«Футбол также должен способствовать подъему репутации Азербайджана на международной арене. Каждый успех нашей сборной может повысить внимание к нашей стране. К сожалению, выступление нашей команды в Лиге наций оказалось неудачным и вызвало у болельщиков пессимизм относительно будущего нашего футбола. Можно часами говорить об игровой философии команды, задачах тренера, подходе игроков и футболе в целом. Но главный показатель в профессиональном спорте - результат. В результате наша сборная заняла последнее место в группе I Лиги С с одним очком и вылетела в Лигу D. Нет лиги ниже этой, в которую можно было бы опуститься».

Ветеран-футболист считает такой результат позорным:

«Неудовлетворительное выступление команды в Лиге наций вызвало крайне негативную реакцию со стороны футбольных болельщиков. В то же время в дискуссиях о нынешней ситуации в азербайджанском футболе активно участвуют люди, далекие от спорта. Все сходятся во мнении, что безвольный футбол для страны-победителя недопустим».

Гусейнов также озвучил единственный выход для нашего футбола:

«Масштаб проблем, с которыми сталкивается АФФА на нынешнем этапе, таков, что решить их можно только совместными усилиями государства и всего футбольного сообщества. Президент Азербайджана, господин Ильхам Алиев всегда уделяет внимание спорту, в том числе футболу, который является популярным видом спорта. В подписанном главой страны 10 октября 2005 года распоряжении «Государственной программы по развитию футбола в Азербайджанской Республике в 2005-2015 годах» были обозначены проблемы азербайджанского футбола и пути их решения. В ходе реализации данной программы министерства и местные исполнительные органы выполняют возложенные на них задачи. В республике вводятся в эксплуатацию стадионы и футбольные поля, соответствующие современным международным стандартам, открываются дополнительные рабочие места. Пропагандой футбола, подготовкой специалистов, расширением международного сотрудничества занимается АФФА».

Он также коснулся моментов, на которые АФФА следует обратить внимание:

«Нам бы очень хотелось, чтобы АФФА уделяла особое внимание «подготовке профессиональных футболистов международного уровня, достойных защищать имидж страны на международной арене», упомянутой в разделе «Ожидаемый результат» Госпрограммы. Если им это удастся, то наши сборные смогут добиться успеха на международных соревнованиях, в том числе на чемпионатах Европы и мира, Олимпийских играх, а наши клубные команды - в европейских турнирах».

Отметим, что бывший футболист в настоящее время является вице-президентом Торгово-промышленной палаты Азербайджанской Республики, доцентом Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) и членом муниципалитета Наримановского района Баку.

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