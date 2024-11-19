Роналду - 910, Месси - 850, Овечкин - 868: на пути к рекордам

Несколько дней назад Криштиану Роналду объявил, что намерен забить свой тысячный гол.

İdman.biz сообщает, что португальский нападающий, забивший за карьеру 910 раз, мог увеличить это число, забив ночью в игре против Хорватии. Но форвард в этой игре не сыграл.

Лионель Месси, вероятно, тоже думает о цели в 1000 голов. На данный момент аргентинец забил 850 голов во всех соревнованиях.

Роберту Левандовски, одному из других футболистов, продолжающих карьеру, придется забить еще 350 раз, чтобы дойти до 1000. Поляку удалось сделать это 650 раз в 36 лет.

В других видах спорта также идет конкуренция за рекорды по результативности. Например, в хоккее. Левый нападающий "Кэпиталс" Александр Овечкин увеличил количество голов в НХЛ до 868. В отличие от Криштиану Роналду, российский хоккеист, которому 39 лет, пока не ставит перед собой цель забить 1000 шайб. Овечкин хочет побить рекорд Уэйна Гретцки, отличившегося 894 раза в НХЛ.

В одном из интервью в этом году Овечкин сказал: «Если бы не локаут и пандемия, я думаю, рекорд Гретцки уже был бы побит. Но, к сожалению, в жизни случаются такие моменты».

Капитан вашингтонского клуба говорит, что сам Грецки поддерживает его в трудную минуту. «Когда у меня не получается игра, Грецки иногда пишет мне: «Не волнуйся, все получится». Он на моей стороне. Если меня поддерживает такой человек как Гретцки, это здорово. Он лучший игрок в мире и замечательный человек», - цитирует Овечкина сайт НХЛ.

Закончим тему футболом. Российский хоккеист на вопрос «Месси или Роналду?» ответил так: «Конечно, Месси. С самого начала, когда он пришел в «Барселону», я сказал: «Это мой любимый игрок». За спортивные достижения. Мне просто нравится то, что Месси делает с мячом. У Роналду есть скорость и удар. Но спросите любого футболиста, я думаю, большинство скажет «Месси».

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