21 Ноября 2024
RU

Роналду - 910, Месси - 850, Овечкин - 868: на пути к рекордам

Футбол
Новости
19 Ноября 2024 09:29
23
Роналду - 910, Месси - 850, Овечкин - 868: на пути к рекордам

Несколько дней назад Криштиану Роналду объявил, что намерен забить свой тысячный гол.

İdman.biz сообщает, что португальский нападающий, забивший за карьеру 910 раз, мог увеличить это число, забив ночью в игре против Хорватии. Но форвард в этой игре не сыграл.

Лионель Месси, вероятно, тоже думает о цели в 1000 голов. На данный момент аргентинец забил 850 голов во всех соревнованиях.
Роберту Левандовски, одному из других футболистов, продолжающих карьеру, придется забить еще 350 раз, чтобы дойти до 1000. Поляку удалось сделать это 650 раз в 36 лет.

В других видах спорта также идет конкуренция за рекорды по результативности. Например, в хоккее. Левый нападающий "Кэпиталс" Александр Овечкин увеличил количество голов в НХЛ до 868. В отличие от Криштиану Роналду, российский хоккеист, которому 39 лет, пока не ставит перед собой цель забить 1000 шайб. Овечкин хочет побить рекорд Уэйна Гретцки, отличившегося 894 раза в НХЛ.

В одном из интервью в этом году Овечкин сказал: «Если бы не локаут и пандемия, я думаю, рекорд Гретцки уже был бы побит. Но, к сожалению, в жизни случаются такие моменты».

Капитан вашингтонского клуба говорит, что сам Грецки поддерживает его в трудную минуту. «Когда у меня не получается игра, Грецки иногда пишет мне: «Не волнуйся, все получится». Он на моей стороне. Если меня поддерживает такой человек как Гретцки, это здорово. Он лучший игрок в мире и замечательный человек», - цитирует Овечкина сайт НХЛ.

Закончим тему футболом. Российский хоккеист на вопрос «Месси или Роналду?» ответил так: «Конечно, Месси. С самого начала, когда он пришел в «Барселону», я сказал: «Это мой любимый игрок». За спортивные достижения. Мне просто нравится то, что Месси делает с мячом. У Роналду есть скорость и удар. Но спросите любого футболиста, я думаю, большинство скажет «Месси».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Советник президента "Барселоны" ответил на вопрос о возможной покупке Холанда
10:11
Мировой футбол

Советник президента "Барселоны" ответил на вопрос о возможной покупке Холанда

"С новой экономикой клуба и новым стадионом «Барселона» может задуматься о покупке любого игрока"
Обладатель "Золотого мяча" Родри назвал лучшего футболиста в истории - ВИДЕО
09:39
Мировой футбол

Обладатель "Золотого мяча" Родри назвал лучшего футболиста в истории - ВИДЕО

"Он всегда заходил в штрафную и создавал нам больше проблем"
Капитан "Араз-Нахчывана" приступил к тренировкам
09:05
Азербайджанский футбол

Капитан "Араз-Нахчывана" приступил к тренировкам

Вадим Абдуллаев: "Я намерен подготовиться и сыграть в матче с "Туран Товузом"
Вели Гасымов: "В детском футболе большие проблемы"
09:00
Азербайджанский футбол

Вели Гасымов: "В детском футболе большие проблемы"

Бывший игрок сборной Азербайджана прокомментировал игру сборной
Не смог забить в пустые ворота и... - ВИДЕО
20 Ноября 22:19
Мировой футбол

Не смог забить в пустые ворота и... - ВИДЕО

Футболиста назвали "el tronco sin piernas" - "туловище без ног"
"Габала" победила со счетом 20:0
20 Ноября 21:31
Азербайджанский футбол

"Габала" победила со счетом 20:0

"Красно-черные" встретились с командой "Олимпия" из Агджабеди

Самое читаемое

Куда Фернанду Сантуш ведет нашу сборную? Навстречу играм с Андоррой
18 Ноября 13:22
Азербайджанский футбол

Куда Фернанду Сантуш ведет нашу сборную? Навстречу играм с Андоррой

В преддверии последнего тура Лиги наций УЕФА 2024/25 стало понятно, что сборная Азербайджана по футболу не сможет покинуть последнее место в своей группе и может вылететь в Лигу D
На расстоянии одной победы
18 Ноября 16:30
Азербайджанский футбол

На расстоянии одной победы

Матч, который пройдет в Сольне, станет 305-м испытанием в истории нашей команды
Международный сезон в гимнастике завершен
18 Ноября 13:40
Гимнастика

Международный сезон в гимнастике завершен

Последними официальными стартами были первое в истории первенство мира по паркуру среди юниоров, а также чемпионате мира по этой дисциплине, прошедшие в Китакюшу (Япония)
Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО
20 Ноября 01:36
Азербайджанский футбол

Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО

Сегодня сборная Азербайджана по футболу провела свою очередную игру