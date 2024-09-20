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Руководство АФФА приняло участие в мероприятии УЕФА

Футбол
Новости
20 Сентября 2024 17:12
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Руководство АФФА приняло участие в мероприятии УЕФА

УЕФА провел встречу в рамках программы TEP во французских Каннах с участием глав национальных ассоциаций.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии приняли участие президент АФФА Ровшан Наджаф и исполнительный вице-президент Сархан Гаджиев.

В рамках мероприятия руководство АФФА провело встречи с руководителями футбольных федераций разных стран. На встречах обсуждались вопросы взаимного сотрудничества, а также состоялись обсуждения относительно проведения мероприятий по развитию футбола в обеих странах.

İdman.biz

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