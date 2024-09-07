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Лига чемпионов: второе поражение "Нефтчи"

Футбол
Новости
7 Сентября 2024 18:55
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Лига чемпионов: второе поражение "Нефтчи"

Представитель Азербайджана в Лиге чемпионов УЕФА, женская команда «Нефтчи» сегодня провела свою вторую игру на первом этапе.

Как сообщает İdman.biz, команда в грузинском городе Цхалтубо встретилась с местным клубом «Ланчхути» в матче за 3-е место II группы «Пути Чемпионов».

Матч, который состоялся на стадионе Технического центра Цхалтубо, начнется в 17:00 по бакинскому времени. Судил игру бельгийский арбитр.

Лига чемпионов УЕФА (жен)
Первый квалификационный раунд
7 сентября
«Ланчхути» (Грузия) – «Нефтчи» - 2:1
Судья: Кэролайн Ланссенс (Бельгия)
Помощники судьи: Изабель ван Гилст (Нидерланды), Саня Роджак-Каршич (Хорватия)
Четвертый судья: Елена Кумер (Хорватия)
Цхалтубо Технический Центр, Цхалтубо (Грузия). 18:00

Отметим, что в первых играх группы "Нефтчи" проиграл австрийскому "Санкт-Пельтену" (0:5), а "Ланчхути" - албанской "Влажнии" (0:3).

İdman.biz

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