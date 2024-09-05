Фернанду Сантуш: «Мы добьемся хороших результатов»

«Мы хорошо начали игру».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш.

Он прокомментировал поражение своей команды со счетом 1:3 на пресс-конференции, состоявшейся после матча со сборной Швеции в 1-м туре Лиги наций УЕФА. Опытный специалист отметил, что у команды были хорошие шансы: «Мы не смогли реализовать те возможности, которые у нас были. Дальше игра перешла в защиту. Мы играли против достаточно сильной команды. Наши футболисты старались как можно лучше сыграть. Но шведы активно давили. Хоть мы и играли в защите, часто атаковали. В конце первого тайма у нас появился еще один шанс забить. Но не смогли реализовать пенальти. Хорошо начали второй тайм. Сыграли лучше, чем в первом тайме. Игроки старались выполнить те задания, которые мы давали им на тренировках. Соперник воспользовался нашими ошибками. Мы не разочарованы. Мы добьемся хороших результатов».

Банучичек Гусейнли

İdman.biz