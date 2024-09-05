6 Сентября 2024
RU

Фернанду Сантуш: «Мы добьемся хороших результатов»

Футбол
Новости
5 Сентября 2024 23:26
13
Фернанду Сантуш: «Мы добьемся хороших результатов»

«Мы хорошо начали игру».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш.

Он прокомментировал поражение своей команды со счетом 1:3 на пресс-конференции, состоявшейся после матча со сборной Швеции в 1-м туре Лиги наций УЕФА. Опытный специалист отметил, что у команды были хорошие шансы: «Мы не смогли реализовать те возможности, которые у нас были. Дальше игра перешла в защиту. Мы играли против достаточно сильной команды. Наши футболисты старались как можно лучше сыграть. Но шведы активно давили. Хоть мы и играли в защите, часто атаковали. В конце первого тайма у нас появился еще один шанс забить. Но не смогли реализовать пенальти. Хорошо начали второй тайм. Сыграли лучше, чем в первом тайме. Игроки старались выполнить те задания, которые мы давали им на тренировках. Соперник воспользовался нашими ошибками. Мы не разочарованы. Мы добьемся хороших результатов».

Банучичек Гусейнли
İdman.biz

Новости по теме

Йон-Даль Томассон: «Главное — начать с победы» - ИНТЕРВЬЮ
5 Сентября 23:00
Футбол

Йон-Даль Томассон: «Главное — начать с победы» - ИНТЕРВЬЮ

"Сегодня мы играли против команды, которая хорошо играет в защите"

Незабитый пенальти и голевой дождь второго тайма: Азербайджан начал Лигу наций
5 Сентября 22:08
Азербайджанский футбол

Незабитый пенальти и голевой дождь второго тайма: Азербайджан начал Лигу наций

Встреча оставила неоднозначное впечатление
4 гола в матче Азербайджан - Швеция - ВИДЕО
5 Сентября 21:57
Азербайджанский футбол

4 гола в матче Азербайджан - Швеция - ВИДЕО

Наша команда встретилась со Швецией в Баку
Очередная неудача Шейдаева
5 Сентября 21:24
Азербайджанский футбол

Очередная неудача Шейдаева

В конце первого тайма матча нападающий не смог реализовать пенальти против шведов
АФФА наградила Максима Медведева
5 Сентября 20:34
Азербайджанский футбол

АФФА наградила Максима Медведева

Он был награжден перед матчем между Азербайджаном и Швецией в первом туре группового этапа Лиги наций УЕФА
Лига чемпионов: "АзНур" победил, "Бирбаша Баку" упустил победу - ВИДЕО
5 Сентября 20:17
Футбол

Лига чемпионов: "АзНур" победил, "Бирбаша Баку" упустил победу - ВИДЕО

Сегодня началась борьба в Лиге чемпионов по мини-футболуч

Самое читаемое

Париж-2024: Установив новый мировой рекорд, Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО
3 Сентября 22:21
Париж-2024

Париж-2024: Установив новый мировой рекорд, Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО

Наша паралимпийка стала чемпионом с результатом 11,76 секунд

Сборная Азербайджана впервые может выйти в лигу B - АНАЛИТИКА
3 Сентября 18:03
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана впервые может выйти в лигу B - АНАЛИТИКА

На этот раз шанс подняться в лигу получат и занявшие вторые места в группе
Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзу - ФОТО
4 Сентября 19:52
Париж-2024

Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзу - ФОТО

Наш спортсмен, выступивший в категории S12, добился успешного результата на соревнованиях по плаванию вольным стилем на 100 метров
Испанский сайт об успехе азербайджанской спортсменки
4 Сентября 13:38
Париж-2024

Испанский сайт об успехе азербайджанской спортсменки

"Спринтер с нарушениями зрения бежал жадно и неустанно"