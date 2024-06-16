"Хотелось бы видеть Мусу в этих клубах"

«Швеция - не самое лучшее место для развития футболиста. Отсюда было бы легче перейти в другие европейские клубы».

Об этом İdman.biz заявил ветеран футбола Аслан Керимов.

Он прокомментировал возвращение в "Карабах" Мусы Гурбанлы, покинувшего "Юргорден". По его словам, есть понятные причины, по которым член сборной не смог остаться в Швеции:

"Здесь может сыграть роль смена тренера, психологические проблемы, фактор скучания по стране и близким. От нашего нападающего отказались, потому что футбол, в который он играл, не соответствовал философии нового тренера. Я думаю, что если кто-то хочет играть на более высоком уровне, то «Карабах» может стать трамплином. Наверное, поскольку других предложений он не получал, агдамский клуб сыграет роль трамплина для его перехода в чемпионат другой страны".

Керимов также заявил, что Муса не останется в команде чемпиона Азербайджана надолго:

"Учитывая, что такой нападающий, как Жуниньо, находится в "Карабахе", Мусе трудно будет задержаться на долгое время. Более того, в команде есть еще один молодой нападающий, Нариман Ахундзаде. Им обоим придется играть лучше, чем Олавио, чтобы иметь шанс. Но я думаю, что Муса вернулся в «Карабах», чтобы не потерять форму. Шансы Гурбанлы увеличатся, если Жуниньо когда-нибудь уйдет. Но для дальнейшего развития Швеция тоже не идеальна. Мне бы хотелось видеть Мусу Гурбанлы в бельгийских, голландских или датских клубах. В таких стран есть больше шансов для выступления в команде.

Возможно, ему будет сложно играть в «Аяксе», но он легко сможет сыграть в других клубах Нидерландов. Это тоже требует профессионализма. Он должен проявить себя и забивать голы. Удача тоже играет в этом роль.

Я думаю, что причина возвращения Мусы не в том, чтобы остаться в "Карабахе", а в том, чтобы снова куда-то уехать".

Отметим, что "Карабах" подписал с 22-летним форвардом трехлетний контракт.

Эмин Ага

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