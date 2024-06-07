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"Весенний турнир" в Габале и Исмаиллы

Футбол
Новости
7 Июня 2024 14:41
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"Весенний турнир" в Габале и Исмаиллы

При организации АФФА сегодня в Габале и 8 июня в Исмаиллы пройдет «Весенний турнир» среди девочек U-12.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, которые пройдут на Габалинском городском стадионе, примут участие 8 команд хозяев поля. Столько же местных клубов сыграют в турнире в Олимпийском спортивном комплексе Исмаиллы.

Групповые и финальные игры для каждого региона пройдут в один и тот же день. Команды-участницы будут обеспечены спортивной одеждой, мячами и куртками от АФФА. По итогам соревнования победители будут награждены дипломами, медалями и по различным номинациям.

Отметим, что «Весенний турнир», организованный при поддержке УЕФА, планируется проводить постоянно. Основная цель проекта - правильно пропагандировать здоровый образ жизни среди старшеклассников, повысить интерес к футболу, обеспечить массовость, а также подготовить футболисток для женской лиги U-12 и национальных сборных в будущем.

İdman.biz

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