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Определились соперники чемпиона Азербайджана в Европе

Футбол
Новости
31 Мая 2024 15:31
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Определились соперники чемпиона Азербайджана в Европе

Объявлены соперники «Шимала», который будет представлять Азербайджан в Кубке Регионов УЕФА в сезоне 2024/25.

İdman.biz сообщает, что наш представитель, который начнет выступление с начальной стадии, находится в группе B.

Чемпион Региональной лиги Азербайджана встретится со шведским «Гетеборгом» и грузинским «Football School Bridge». Встречи пройдут в Грузии с 28 июня по 4 июля.

Победитель группы сыграет с Ирландией, Швейцарией и Северной Ирландией в группе 4 первого раунда. Встречи этого этапа пройдут в Швейцарии 21-27 октября.

Отметим, что «Шимал» завоевал право играть во II лиге, выиграв Региональную лигу АФФА в сезоне 2023/24.

İdman.biz

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