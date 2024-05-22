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Представители "Барселоны" встретятся с немецким тренером в Лондоне

Футбол
Новости
22 Мая 2024 19:29
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Представители "Барселоны" встретятся с немецким тренером в Лондоне

"Барселона" проведет переговоры с Хансом Фликом в Лондоне.

İdman.biz сообщает, что немецкий специалист может возглавить каталонский клуб в следующем сезоне.

Испанские СМИ сообщили, что спортивный директор клуба Деку и футбольный координатор Боян Кркич встретятся с Фликом и его менеджером Пини Захави в английской столице. "Барселона", рассматривающая возможность расставания с Хави, подпишет контракт с немецким тренером, если переговоры пройдут успешно.

Отметим, что Хави возглавляет команду с 2021 года. В прошлом сезоне команда под его руководством стала чемпионом страны.

İdman.biz

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