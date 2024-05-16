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1-я лига: Чемпион определится во встрече лидера и аутсайдера

Футбол
Новости
16 Мая 2024 19:21
1-я лига: Чемпион определится во встрече лидера и аутсайдера

В 1-й лиге чемпионата Азербайджана за 1 тур до конца сменился лидер.

Как сообщает İdman.biz, «Шамахы» одержал решающую победу во встрече лидеров.

«Гарадаг-Локбатан» в очередной раз потерял очки и лидерство. "Шамахы", победивший со счетом 3:2, с 54 очками поднялся на 1-е место. Команда-соперник занимает второе место с 53 очками.

В другом матче дня «Имишли» проиграл со счетом 1:2 «Араз Саатлы», занимающему последнее место.

Отметим, что "Шамахы" в последнем туре дома встретится с аутсайдером "Араз Саатлы", а "Гарадаг-Локбатан" на выезде сыграет с "Мингячевиром".

İdman.biz

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